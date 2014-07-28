А в реальності: хто заважає "неРЕЗИДЕНТАМ" заробити на ОВГЗ, а потім прихватизувати щось смачненьке, перепродати його та й в кущі
Фінансовий спекулянт гірше татарина.
Так недавно Орест писал разницу о том, что отток уже некому делать.Точнее его объём уже может быть очень мал и не критичен.Уже все вышли,отток разве в офшоры свои же могут, если почувствуют жареное под попой.Но твоя мысль оправдывается тем. что ради прибыли многие идут на риски и найдутся ловящие рыбку в мутной воде.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:................. Так недавно Орест писал разницу о том, что отток уже некому делать. Точнее его объём уже может быть очень мал и не критичен.Уже все вышли,отток разве в офшоры свои же могут, если почувствуют жареное под попой.Но твоя мысль оправдывается тем. что ради прибыли многие идут на риски и найдутся ловящие рыбку в мутной воде.
К сожалению, это только предположенияorest"а, хотя, вполне вероятно, справедливые. Но также вероятно, что инвесторы действительно иностранные. Другое дело, что объём "инвестиций" пока не критичен, если только дело ограничивается ОВГЗ - дополнительные 8 млрд. грн, т.е. каких-то 300 млн. долл. Правда, после заявления Николайчука возникают мысли, что "инвестиции" во всякие облигации могут оказаться достаточно велики и ОВГЗ - это только вершина айсберга. Тогда ситуация может быть гораздо более рискованной, чем мы думаем.
Очкарик
А в реальності: хто заважає "неРЕЗИДЕНТАМ" заробити на ОВГЗ, а потім прихватизувати щось смачненьке, перепродати його та й в кущі
Это, на мой взгляд, ещё не худший вариант. В таком случае всё же, в конечном итоге, будут какие-то реальные инвестиции в нашу экономику. Хуже будет, если они просто получат свои %, купят валюту и уйдут. Если вдруг ( )окажется, что их вложения в несколько раз больше чем то, что мы видим в ОВГЗ, может быть весьма болезненно.
ЛАД написав:Всё верно, но "бюджетный курс" потому и "бюджетный", что влияет на выполнение бюджета. А бюджет - это закон, принимаемый ВР. У нас, правда, за невыполнение этого закона уголовная ответственность не предусмотрена, но тем не менее такая ответственность наступает в виде провалов в экономике. Хотя эту ответственность несут не виновные, а весь народ.
Тут все очень интересно. В самом нацбанке заяляют:
Использованный для расчетов показателей госбюджета курс доллара является техническим и не должен восприниматься как прогноз. Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ).
и
"Государственный бюджет по юридической форме – это закон Украины, а следовательно, показатели, предусмотренные этим законом, необходимо соблюдать. Но показатель курса вы не найдете в тексте закона. Его там и не может быть, поскольку назначение госбюджета – перераспределение государственных средств. Не больше, не меньше", – отметили в Нацбанке.
т.е. курс как-бы влияет на выполнение бюджета. Но не очень сильно, вроде.
Vitl написав:а плавание гривны на 50% вынесет её на берега гондураса, не ближе.Теперь об эмоциях...
50% это я так -- для образности...
Vitl написав:бюджетный курс как ни крути даёт бизнесу и всем кто хоть как то причастен к валюте, ориентир.Вот тут бизнес уже рассказал, как в начале года по ломовому курсу сделал закупку и теперь испытывает неудобства.
если курс будет прыгать на уже видимые 10%, то объясни смысл депозита в гривнах, в чистом годовом виде приносящий почти столько же, кому он тогда нужен, если нет уверенности в результате
Валютные риски каждый бизнес для себя сам просчитывать должен. -- В НБУ заявляли вроде (сейчас цитату найти не могу) -- что "за курс они не отвечают"... А депозиты -- тоже "заявы" были -- зарабатывать на депозитах в "цивилизованном мире" не принято.
Vitl написав:И главное - а зачем этот курс тогда вообще объявляют.И не только объявляют, а потом комментируют, что он рассчитан и обоснован(министром финансов).Да, забыл, курс этот даёт не просто ориентир к проведению каких либо операций во времени, он даёт общую тенденцию курса от года к году.
А фиг его знает -- зачем считают. -- принято так: раньше "считали" -- и теперь продолжают. А то если сейчас перестать -- народ все бабки из БС вынесет -- типа очередной кратный девал идет... + есть подозрение, что этот курс "считают" -- как приснопамятный Алекс: "по событиям". -- что-то вида "если дадут транш и победит не путлер -- будет 26"...
Понравилось, хорошо спарировал. Хотя можно бы и поспорить, но нет смысла, т к дебри всё это.Добавлю - гройсман когда почувствовал что с курсом вниз перестарались, то и выступил, мол это технический расчёт.Но это задним числом типа отмазка.А бизнесу не легко совсем самому рассчитывать.У многих бизнес имеет рентабельность 10-20%% (а я когда то в молодости жвачки Дирол и подобные вообще под 5-8%% возил), тут попандос может случится при таких колебаниях как сейчас.И главное, не забываем, что важнее стабильность.А теперь вспоминаем, откуда это выражение взялось...Вот вот , именно оно и отражает возможность чем то серьёзно заниматься, только при стабильности, и с этим не поспоришь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Скорректированные расчеты тарифов АЭС на 2018 год предусматривают увеличение фонда оплаты труда на 35%, или на 2,464 млрд гривен до 9,521 млрд гривен, из них 123,6 млн гривен на дополнительную численность работников (418 человек).
Т.е. закладывает ср. зарплату 20.200 грн. и к выдаче на руки 16.260 грн., что по курсу 27 составляет, соответственно, 750 и 600 долл. (предполагаю, что дополнительные 418 работников средние, а не поголовно дворники или начальство ).
как не крути , а курс в бюджет все ж не совсем с потолка берут...ну не могут они взять 20 или 40...как минимум по нему считают 2 важных фактора , таможенные платежи при импорте и возврат долгов номинированных в валюте ...то что в последнее время перестраховываются, это да...ведь так , если меньше - мол ,какие мы молодцы а будет выше , значит товариСЧи , не дорабатывают ,не дорабатывают...
ЛАД написав:Т.е. закладывает ср. зарплату 20.200 грн. и к выдаче на руки 16.260 грн., что по курсу 27 составляет, соответственно, 750 и 600 долл.
У меня знакомая работает каким-то клерком в горсовете - замзавотдела. Где-то с сентября им резко увеличили выплаты, она сама удивилась столь резкому поднятию. Не знаю, это одесская особенность или так везде стали наливать клеркам бюджетным. На сегодня у нее получается на карточку падает больше 20 тысяч гривен. Причем там как обычно всё так мутно, оклад это совсем не основная часть выплат, а там даже больше половины какие доплаты, компенсации и прочая муть. Женщина расцвела, даже в рестораны иногда с мужем стала ходить, а раньше кофе в кафе не брала, экономила.
_hunter НБУ к бюджету вроде как отношения вообще не имеет. На выполнение бюджета курс влияет пусть не революционно, но достаточно заметно. 2 фактора отметил lincoln2, но это не всё. Депозиты в "цивилизованном мире", действительно, не для заработка. Но "там" они хотя бы для сохранения, ну и счёт в банке даёт некоторые бонусы типа дешёвых кредитов. У нас бонусов никаких, а при серьёзных девалах серьёзные потери. И риски потерь при снижении % растут. Кроме того, в "цивилизованном мире" и инфляция чуть ниже ( ) нашей.