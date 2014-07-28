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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:48

orest

3 найбільше доходу бюджету приносить ПДВ. Чи не тут причина росту цін, який активно підтримує держава?

Да, это очень верно.И это уже было.Не первый раз за счёт удавки на шее людей решаются их просчёты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:54

  lincoln2 написав:как не крути , а курс в бюджет все ж не совсем с потолка берут...ну не могут они взять 20 или 40...как минимум по нему считают 2 важных фактора , таможенные платежи при импорте и возврат долгов номинированных в валюте ...то что в последнее время перестраховываются, это да...ведь так , если меньше - мол ,какие мы молодцы :) а будет выше , значит товариСЧи , не дорабатывают ,не дорабатывают...


Не, это очень просто.Это на уровне шутки.Тут я согласен, и сам уверен, с ЛАДом в том, что цифры подрехтуются к концу года и будут не сильно отличаться от заложенных.Даже в прошлом году гривнепатриоты раздули пабеду из того, что курс оказался ниже.А я неоднократно гасил их пыл простым расчётом соотношения 27,20 к 26,60 - не так уж и густо пабедили - 2%.Так вот если взять 2% и отнять от 29,30 то будет 28,70 примерно.А с учётом низкого курса первого полугодия для выравнивания, осенние и декабрьские пики могут прыгнуть до 30+.Не утверждаю, чисто математика, дальше посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:31

  Vitl написав:ulanusa1

По госдолгу сша.Похоже , что не пару лет а пару десятков лет.Я интересовался данным вопросом и убедился во мнении, что он будет расти и дальше, как то частично перекрываться, но конца и края при существующей системе не видно.Да он настанет, но для этого в мире должно что то произойти экстранеординарное.


Сложная тема. Я тоже много изучал, возможно даже слишком. В общем и целом - не вижу как они могут еще пару десятков лет финансировать свои мыльные пузыри, если даже при ставке 0% их экономика перестала расти. Дальнейший рост ВВП невозможно профинансировать долгом. Поэтому жду экстраординарное сравнительно скоро.
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:36

  ЛАД написав:Моё мнение (не буду утверждать, что оно верное :) )

По притоку валюты. Уже писал, что не понимаю, откуда он взялся. Скорее всего, никакого особого "притока" нет. Видимо, сработало всё понемногу. И повышение учётки ( точнее, повышение вслед за этим процентов по займам), и покупка облигаций (по-видимому, не только ОВГЗ), и "задержки" экспорта, о кот. писал orest, и, возможно, завод денег под приватизацию и 4G, + , думаю, какой-то зажим гривни (депосертификаты и т.п.).

Не уверен, что "так сильно промахнулись с бюджетным курсом". Мне кажется, что события последних 2 месяцев - искусственная ситуация для пополнения кубышки НБУ, чтобы не допустить резкого падения ЗВР и обеспечить лучшие условия для переговоров с МВФ. Каких-то серьёзных изменений валютных колебаний по сравнению с прошлыми годами не ожидаю. В трамвае писал, что вполне вероятно минимум этого года мы уже увидели.

По росту цен на наш экспорт. Цены на металл, руду, действительно, выросли. Хотя есть и мрачноватые прогнозы, но пока так.
По зерну. Corpocrator меня недавно упрекал, что я не обращаю внимание на рост. Рост вроде бы есть, но он вполне укладывается в рамки обычных колебаний ("дыхание рынка"). Например, был подскок с 450 в начале февраля до 520 в начале марта (за пшеницу). Сейчас опять вернулись к тем же 450. Так же и по кукурузе.

При этом расходы на импорт растут - цены на нефть и газ по сравнению с прошлым годом выросли весьма заметно. Да и ширпотребовский импорт благодаря росту зарплат тоже растёт потихоньку.

Так что спасибо нашим гастарбайтерам - благодаря их валюте мы ещё держимся. Но об этом писать не буду. Мне кажется здесь нет людей, кот. считают это нашим достижением.

Выводы.
К лету предполагаю незначительное снижение по отношению к сегодняшнему курсу (хотя в принципе допускаю и до 25,5 благодаря "играм" нацбанка). Естественно, с какими-то колебаниями (возможно, даже до 27). Затем привычный рост. Давал в трамвае цитату из прогноза ICU, и orest давал здесь ссылку - 28,5 к концу года. Вполне вероятно, может дотянем до 29. Тогда в январе можно ожидать 29,5-30.

По доллару. Согласен с Vitl"ом, что доллар ещё долго сохранит свои позиции. Смена мировой валюты происходит не за 1-2 года, а за десятилетия, и это будет заметно. Хотя падение доллара возможно, как это было после отмены золотого стандарта. Да и недавно - мы помним, как в 2008 евро доходил до 1,6.


Пытался разобраться, влияют ли фундаментальные факторы, которые вы описали, на наше курсообразование. Влияют, но не всегда предсказуемо. Судите сами:
Зображення

Получается, что в периоды наибольшей разницы между притоком валюты и ее оттоком (с апреля по октябрь избыток сведенного торгового баланса $3млрд) курс имеет тенденцию к снижению до августа, а потом все равно начинает расти. Также и в январе 2018 года сводный баланс -$450млн, при этом курс валюты начинает снижаться, хотя по логике наоборот должен расти. При чем НБУ считает импорт-экспорт по валютному рынку, т.е. по факту заведения или выведения валюты - получается что временного лага вообще не должно быть и баланс должен напрямую отражаться на курсе.

Очевидно, даже если доверять цифрам НБУ, чего-то не хватает в этом пазле. Какого-то здоровенного слона не хватает.
Востаннє редагувалось ulanusa1 в Чет 22 бер, 2018 23:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Всем привет!
Буду краток. Есть чувство, что мир на пороге нового финансового кризиса. Фондовые индексы похоже уже начали рушиться. При взгляде на месячные графики рисуется картина грандиозного обвала.
Рекомендую всем принять соответствующие меры(увеличить долю драг.металлов в корзине хотя бы до 20%, а то и больше).
Вообщем мой прогноз на 2018ый - все будет плохо :mrgreen:
Как-то так вот.
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p.s. если ничего не произойдет, считайте что мой аккаунт взломал hxbbgaf :mrgreen: :mrgreen:
Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Но если уж так случилось, то дай вам Бог воспользоваться новыми безграничными возможностями!
Excite
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Excite написав:Буду краток.

У меня такое же чувство с конца января. Действительно, все выглядит так, что мы наконец нащупали порог того грандиозного шухера, который все ждали. И ФЕД нам в этом помог.
Но процесс этот будет долгим. До нас не скоро дойдет.
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