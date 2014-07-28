orest
3 найбільше доходу бюджету приносить ПДВ. Чи не тут причина росту цін, який активно підтримує держава?
Да, это очень верно.И это уже было.Не первый раз за счёт удавки на шее людей решаются их просчёты.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:48
orest
3 найбільше доходу бюджету приносить ПДВ. Чи не тут причина росту цін, який активно підтримує держава?
Да, это очень верно.И это уже было.Не первый раз за счёт удавки на шее людей решаются их просчёты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 22 бер, 2018 21:54
Не, это очень просто.Это на уровне шутки.Тут я согласен, и сам уверен, с ЛАДом в том, что цифры подрехтуются к концу года и будут не сильно отличаться от заложенных.Даже в прошлом году гривнепатриоты раздули пабеду из того, что курс оказался ниже.А я неоднократно гасил их пыл простым расчётом соотношения 27,20 к 26,60 - не так уж и густо пабедили - 2%.Так вот если взять 2% и отнять от 29,30 то будет 28,70 примерно.А с учётом низкого курса первого полугодия для выравнивания, осенние и декабрьские пики могут прыгнуть до 30+.Не утверждаю, чисто математика, дальше посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:31
Сложная тема. Я тоже много изучал, возможно даже слишком. В общем и целом - не вижу как они могут еще пару десятков лет финансировать свои мыльные пузыри, если даже при ставке 0% их экономика перестала расти. Дальнейший рост ВВП невозможно профинансировать долгом. Поэтому жду экстраординарное сравнительно скоро.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 22:36
Пытался разобраться, влияют ли фундаментальные факторы, которые вы описали, на наше курсообразование. Влияют, но не всегда предсказуемо. Судите сами:
Получается, что в периоды наибольшей разницы между притоком валюты и ее оттоком (с апреля по октябрь избыток сведенного торгового баланса $3млрд) курс имеет тенденцию к снижению до августа, а потом все равно начинает расти. Также и в январе 2018 года сводный баланс -$450млн, при этом курс валюты начинает снижаться, хотя по логике наоборот должен расти. При чем НБУ считает импорт-экспорт по валютному рынку, т.е. по факту заведения или выведения валюты - получается что временного лага вообще не должно быть и баланс должен напрямую отражаться на курсе.
Очевидно, даже если доверять цифрам НБУ, чего-то не хватает в этом пазле. Какого-то здоровенного слона не хватает.
Востаннє редагувалось ulanusa1 в Чет 22 бер, 2018 23:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 23:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Всем привет!
Буду краток. Есть чувство, что мир на пороге нового финансового кризиса. Фондовые индексы похоже уже начали рушиться. При взгляде на месячные графики рисуется картина грандиозного обвала.
Рекомендую всем принять соответствующие меры(увеличить долю драг.металлов в корзине хотя бы до 20%, а то и больше).
Вообщем мой прогноз на 2018ый - все будет плохо
Как-то так вот.
p.s. если ничего не произойдет, считайте что мой аккаунт взломал hxbbgaf
Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Но если уж так случилось, то дай вам Бог воспользоваться новыми безграничными возможностями!
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:13
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
У меня такое же чувство с конца января. Действительно, все выглядит так, что мы наконец нащупали порог того грандиозного шухера, который все ждали. И ФЕД нам в этом помог.
Но процесс этот будет долгим. До нас не скоро дойдет.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 23:26
Добавьте сюда ещё сумасшествие с криптовалютами.Мне сложно в голове сложить всё что происходит.Как то пытаюсь построить оптимальную стратегию, но чую, что всех нас ...
За драгметы как то позабыли в последнее время, а это признак того, что неожиданно могут и выстрелить.
Кстати по криптовалютам, возможный кризис для их судьбы рассматривается диаметрально.Многие считают, что это первое что рухнет.А есть мнения, что это из не многих что выстоит.
Нам остаётся набраться терпения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:27
Excite
Привет.Тебя давно не видать.
А цифровое золото сгодится
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Сегодня фонда начала отигрывать объявление торговой войны [s]США[/s] Трампа против Китая, как отреагируют азиатские рынки надо смотреть с 3-х часов ночи.
Это камень в огород мировой расчетной валюты, как никак.
В условиях парманентного ожидания коллапса, наверное, стоит таки откликнуться на предложения банкстеров пооткрывать кредитки с грейсами и если шо грабить Эпицентры и продмаги хоть
"Заробитчане" - совсем уж неприметный слон.
Кстати, в прошлом году проводил расчеты по сумме переводов, получалось от 9 до 12 млрд долларов(отслеживаемых+нал), с меня поржали, ну ладно, но тут НБУ скорректировал методику подсчета и получил тоже самое почти.
У меня уже начинают закрадываться параноидальные мыслишки...
Ut sementem feceris, ita et metes
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