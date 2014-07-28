Додано: П'ят 23 бер, 2018 03:03

>Что касается золота, хочу напомнить, что в прошлый раз (в 2008) в кризис золото рухнуло вместе со всем остальным. Укрепился только доллар. Не думает ли шановне панство, что так может произойти и в этот раз.



Тогда коммоды были надуты, как и всё "остальное", сейчас коммоды на низах и скорее в них польется в случае шухера на финансовых рынках





>Амерфонда обвалилась прилично, как правильно заметил Corpocrator, но при этом ни Европа, ни Китай с Японией не особо реагируют, да и валюты и товары тоже. Так что можно ли это объяснить торговой войной Трампа против Китая, не уверен.



Европа и Азия еще не начали торги следующие после этой новости, Япония только начинается сейчас и начинает сходу в -3,5%...

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