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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 03:03
>Что касается золота, хочу напомнить, что в прошлый раз (в 2008) в кризис золото рухнуло вместе со всем остальным. Укрепился только доллар. Не думает ли шановне панство, что так может произойти и в этот раз.
Тогда коммоды были надуты, как и всё "остальное", сейчас коммоды на низах и скорее в них польется в случае шухера на финансовых рынках
>Амерфонда обвалилась прилично, как правильно заметил Corpocrator, но при этом ни Европа, ни Китай с Японией не особо реагируют, да и валюты и товары тоже. Так что можно ли это объяснить торговой войной Трампа против Китая, не уверен.
Европа и Азия еще не начали торги следующие после этой новости, Япония только начинается сейчас и начинает сходу в -3,5%...
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:27
Corpocrator
По фонде Вы были правы - сегодня припали и Европа, и Азия.
А по золоту - в начале 2008 было 1000 долл., к ноябрю упало до 700 (цифры округлил), и только потом начался рост.
Сегодня - 1340 долл. Думаю, в случае шухера будет аналогично.
P.s. А зачем Вы письмо в личке удалили?
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:06
orest написав:
Очкарик шкода щодо твоїх зимових результатів. У нас в цьому році поки щомісяця +15% до минулого року.
Без образ, ти ж працюєш на ринку товарів повсякденного попиту (тобто твої споживачі). Колись мій друже розумний приятель сказав:" В цій країні стабільно заробляють на мерсах і туаленому папері". До речі, намагаюсь зараз сунутися в різні боки, шукаючі кисню. Так ближче до "мерсів" кисню більше, що засмучує.freeze
ИМХО, твоя приятельница не просто клерк, 20к подразумевает квалификацию и ответственность.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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