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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 03:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

>Что касается золота, хочу напомнить, что в прошлый раз (в 2008) в кризис золото рухнуло вместе со всем остальным. Укрепился только доллар. Не думает ли шановне панство, что так может произойти и в этот раз.

Тогда коммоды были надуты, как и всё "остальное", сейчас коммоды на низах и скорее в них польется в случае шухера на финансовых рынках


>Амерфонда обвалилась прилично, как правильно заметил Corpocrator, но при этом ни Европа, ни Китай с Японией не особо реагируют, да и валюты и товары тоже. Так что можно ли это объяснить торговой войной Трампа против Китая, не уверен.

Европа и Азия еще не начали торги следующие после этой новости, Япония только начинается сейчас и начинает сходу в -3,5%...
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:27

Corpocrator
По фонде Вы были правы - сегодня припали и Европа, и Азия.
А по золоту - в начале 2008 было 1000 долл., к ноябрю упало до 700 (цифры округлил), и только потом начался рост.
Сегодня - 1340 долл. Думаю, в случае шухера будет аналогично.
P.s. А зачем Вы письмо в личке удалили?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:Очкарик шкода щодо твоїх зимових результатів. У нас в цьому році поки щомісяця +15% до минулого року.


Без образ, ти ж працюєш на ринку товарів повсякденного попиту (тобто твої споживачі). Колись мій друже розумний приятель сказав:" В цій країні стабільно заробляють на мерсах і туаленому папері". До речі, намагаюсь зараз сунутися в різні боки, шукаючі кисню. Так ближче до "мерсів" кисню більше, що засмучує.
freeze
ИМХО, твоя приятельница не просто клерк, 20к подразумевает квалификацию и ответс :oops: твенность.
Витл
Ты или крестик одень или обрезание сделай... :lol:
раз за счёт удавки на шее людей решаются их просчёты.

Тут не митинг, меньше эмоцио, больше рацио. Власть всегда питается чем-то. Заводы-фабрики-недра закончились. Теперь в Украине, как и в странах развитОй демократии, власть питается гражданами. Осталось только чуть чуть подождать, когда власть научится удовлетворять граждан в процессе их имения. Этому могли научить наши спонсоры, но вбросы всяких данилюков а-ля "без трёхбуквенных проживем" несколько смущают. Пока идём след-в-след за Рашадефолтом. Отличие только в сторону фарса. Кстати, он вообще как-то комментировал обвинения в лоббировании лотерейщиков?
Улан
Ты, канешна, умный, но молодой. :)
"Политика есть концентрированное выражение экономики"
Цитату ЛАД поправит, имхо он моего возраста, может и постарше.
Вся западная цивилизация отреагировала на отравление Скрипаля активными дип.демаршами, забыв начисто про стадию "глубокой озабоченности", на которой она долго зависала, когда мы с друзьями-прителями про всяк выпадок думали как защищать Киев и даже нашли где-что купить.

Поляризация США-арабы, США-Сев.Корея, Запад-Асад недостаточна, а поляризация Запад-Россия - вполне подходит для решения проблемы учётки и роста экономики. ВПК обеспечит рост.
Очень надеюсь, что всё это останется плодом моей паранойи.

Если чё, я две недели на 70% был занят физическим трудом. С непривычки тяжело, но лечит от недобора денег с клиента.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:38

Очкарик

Ты конечно тоже молодец...есть много рационального.А по существу полностью разделяю то, что мы... и нас...нехорошие слова заменены точками :) Так было и так будет.Но это все знают.Важна степень(глубина проникновения) :D
Востаннє редагувалось Vitl в Суб 24 бер, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:42

Вот мы тут не раз обсуждали влияние политфакторов на курс.Может прямо они и редко сильно влияют.а косвенно всегда и меньше.Сейчас почему то даже в общественном транспорте умалчивается тема Савченко.Я сто раз говорил, что политика мне по боку, поэтому мнения не имею в данном .Но мысли такие - неужели то обвинение, что предъявлено может оказаться правдой и быть доказано.Ну это ладно, а если это фабрикация, что мне кажется более вероятным, то тут выводы печальные.Главный из них очередное снижение рейтинга доверия и тогда со всем вытекающем.А это уже может и на курсе окликнуться.Как, кто спросит, да просто - гривненавес в сотни миллиардов начнут конвертить...во избежание любых возможных произволов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

При всём негативном отношении к владе, ознакомился поближе с материалами по Савченко, и похоже что дело швах...Действительно есть основания.Конечно сейчас не будем что то утверждать т к со свечкой никто не стоял.Но явно что то готовилось,оно то может и лучшего хотелось, но смотря какими методами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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