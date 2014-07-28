orest написав:
Очкарик шкода щодо твоїх зимових результатів. У нас в цьому році поки щомісяця +15% до минулого року.
Без образ, ти ж працюєш на ринку товарів повсякденного попиту (тобто твої споживачі). Колись мій друже розумний приятель сказав:" В цій країні стабільно заробляють на мерсах і туаленому папері". До речі, намагаюсь зараз сунутися в різні боки, шукаючі кисню. Так ближче до "мерсів" кисню більше, що засмучує.freeze
ИМХО, твоя приятельница не просто клерк, 20к подразумевает квалификацию и ответс
твенность.Витл
Ты или крестик одень или обрезание сделай...
раз за счёт удавки на шее людей решаются их просчёты.
Тут не митинг, меньше эмоцио, больше рацио. Власть всегда питается чем-то. Заводы-фабрики-недра закончились. Теперь в Украине, как и в странах развитОй демократии, власть питается гражданами. Осталось только чуть чуть подождать, когда власть научится удовлетворять граждан в процессе их имения. Этому могли научить наши спонсоры, но вбросы всяких данилюков а-ля "без трёхбуквенных проживем" несколько смущают. Пока идём след-в-след за Рашадефолтом. Отличие только в сторону фарса. Кстати, он вообще как-то комментировал обвинения в лоббировании лотерейщиков?Улан
Ты, канешна, умный, но молодой.
"Политика есть концентрированное выражение экономики"
Цитату ЛАД поправит, имхо он моего возраста, может и постарше.
Вся западная цивилизация отреагировала на отравление Скрипаля активными дип.демаршами, забыв начисто про стадию "глубокой озабоченности", на которой она долго зависала, когда мы с друзьями-прителями про всяк выпадок думали как защищать Киев и даже нашли где-что купить.
Поляризация США-арабы, США-Сев.Корея, Запад-Асад недостаточна, а поляризация Запад-Россия - вполне подходит для решения проблемы учётки и роста экономики. ВПК обеспечит рост.
Очень надеюсь, что всё это останется плодом моей паранойи.
Если чё, я две недели на 70% был занят физическим трудом. С непривычки тяжело, но лечит от недобора денег с клиента.