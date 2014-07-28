Додано: Суб 24 бер, 2018 10:42

Вот мы тут не раз обсуждали влияние политфакторов на курс.Может прямо они и редко сильно влияют.а косвенно всегда и меньше.Сейчас почему то даже в общественном транспорте умалчивается тема Савченко.Я сто раз говорил, что политика мне по боку, поэтому мнения не имею в данном .Но мысли такие - неужели то обвинение, что предъявлено может оказаться правдой и быть доказано.Ну это ладно, а если это фабрикация, что мне кажется более вероятным, то тут выводы печальные.Главный из них очередное снижение рейтинга доверия и тогда со всем вытекающем.А это уже может и на курсе окликнуться.Как, кто спросит, да просто - гривненавес в сотни миллиардов начнут конвертить...во избежание любых возможных произволов.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.