>Что касается золота, хочу напомнить, что в прошлый раз (в 2008) в кризис золото рухнуло вместе со всем остальным. Укрепился только доллар. Не думает ли шановне панство, что так может произойти и в этот раз.
Тогда коммоды были надуты, как и всё "остальное", сейчас коммоды на низах и скорее в них польется в случае шухера на финансовых рынках
>Амерфонда обвалилась прилично, как правильно заметил Corpocrator, но при этом ни Европа, ни Китай с Японией не особо реагируют, да и валюты и товары тоже. Так что можно ли это объяснить торговой войной Трампа против Китая, не уверен.
Европа и Азия еще не начали торги следующие после этой новости, Япония только начинается сейчас и начинает сходу в -3,5%...
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator По фонде Вы были правы - сегодня припали и Европа, и Азия. А по золоту - в начале 2008 было 1000 долл., к ноябрю упало до 700 (цифры округлил), и только потом начался рост. Сегодня - 1340 долл. Думаю, в случае шухера будет аналогично. P.s. А зачем Вы письмо в личке удалили?
orest написав:Очкарик шкода щодо твоїх зимових результатів. У нас в цьому році поки щомісяця +15% до минулого року.
Без образ, ти ж працюєш на ринку товарів повсякденного попиту (тобто твої споживачі). Колись мій друже розумний приятель сказав:" В цій країні стабільно заробляють на мерсах і туаленому папері". До речі, намагаюсь зараз сунутися в різні боки, шукаючі кисню. Так ближче до "мерсів" кисню більше, що засмучує. freeze ИМХО, твоя приятельница не просто клерк, 20к подразумевает квалификацию и ответс твенность. Витл Ты или крестик одень или обрезание сделай...
раз за счёт удавки на шее людей решаются их просчёты.
Тут не митинг, меньше эмоцио, больше рацио. Власть всегда питается чем-то. Заводы-фабрики-недра закончились. Теперь в Украине, как и в странах развитОй демократии, власть питается гражданами. Осталось только чуть чуть подождать, когда власть научится удовлетворять граждан в процессе их имения. Этому могли научить наши спонсоры, но вбросы всяких данилюков а-ля "без трёхбуквенных проживем" несколько смущают. Пока идём след-в-след за Рашадефолтом. Отличие только в сторону фарса. Кстати, он вообще как-то комментировал обвинения в лоббировании лотерейщиков? Улан Ты, канешна, умный, но молодой. "Политика есть концентрированное выражение экономики" Цитату ЛАД поправит, имхо он моего возраста, может и постарше. Вся западная цивилизация отреагировала на отравление Скрипаля активными дип.демаршами, забыв начисто про стадию "глубокой озабоченности", на которой она долго зависала, когда мы с друзьями-прителями про всяк выпадок думали как защищать Киев и даже нашли где-что купить.
Поляризация США-арабы, США-Сев.Корея, Запад-Асад недостаточна, а поляризация Запад-Россия - вполне подходит для решения проблемы учётки и роста экономики. ВПК обеспечит рост. Очень надеюсь, что всё это останется плодом моей паранойи.
Если чё, я две недели на 70% был занят физическим трудом. С непривычки тяжело, но лечит от недобора денег с клиента.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд. Попал в Дельте.Встретился с друзьмиБудем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Ты конечно тоже молодец...есть много рационального.А по существу полностью разделяю то, что мы... и нас...нехорошие слова заменены точками Так было и так будет.Но это все знают.Важна степень(глубина проникновения)
Востаннє редагувалось Vitl в Суб 24 бер, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Вот мы тут не раз обсуждали влияние политфакторов на курс.Может прямо они и редко сильно влияют.а косвенно всегда и меньше.Сейчас почему то даже в общественном транспорте умалчивается тема Савченко.Я сто раз говорил, что политика мне по боку, поэтому мнения не имею в данном .Но мысли такие - неужели то обвинение, что предъявлено может оказаться правдой и быть доказано.Ну это ладно, а если это фабрикация, что мне кажется более вероятным, то тут выводы печальные.Главный из них очередное снижение рейтинга доверия и тогда со всем вытекающем.А это уже может и на курсе окликнуться.Как, кто спросит, да просто - гривненавес в сотни миллиардов начнут конвертить...во избежание любых возможных произволов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
При всём негативном отношении к владе, ознакомился поближе с материалами по Савченко, и похоже что дело швах...Действительно есть основания.Конечно сейчас не будем что то утверждать т к со свечкой никто не стоял.Но явно что то готовилось,оно то может и лучшего хотелось, но смотря какими методами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:При всём негативном отношении к владе, ознакомился поближе с материалами по Савченко, и похоже что дело швах...Действительно есть основания.Конечно сейчас не будем что то утверждать т к со свечкой никто не стоял.Но явно что то готовилось,оно то может и лучшего хотелось, но смотря какими методами.
Много бреда по этому поводу. Никакой вербовки там не было. Есть сильный характер, психологическая травма и слишком много шумихи. Синдром афганцев ранее и АТОшников сегодня требует такта, терпения и много времени. Ей не дали ни того, ни другого, ни третьего. Зато славили и рекламировали. Вот и доигрались.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд. Попал в Дельте.Встретился с друзьмиБудем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Вітаю адептів світової кризи. Я не спец в даному питанні, але може відповімо спочатку на такі запитання: - цей ріст був абсолютно не обгрунтований і фінанси взялися ні звідки? Хіба не було падіння ціни нафти більше ніж вдвічі; не було падіння росбірж, індексів, акцій; саудити і ко хіба не викинули сотні мільярдів доларів на покриття дефіциту бюджетів і тп і тд? - хіба природній ріст вартості амеркомпаній, особливо сланцевий видобуток і ІТ з технологічним сектором, не спостерігається? Запуск ракети пару днів тому Ілоном і роскосмос глибоко в опі це не показник? - поки жодного криміналу немає, є корекція і верески німецьких-російських "експертів" з абсолютно зрозумілих причин - допускаю старт процесу глибинної перебудови світового порядку (описував бачення раніше) - якщо таки криза, чим конкретно це грозить нам, країні, економіці, курсу нацвалюти? люди в світі перстануть їсти хліб, наша пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак стануть непотрібні (падіння довджонс чи сі енд пі додасть мільйони гектарів чорнозему в світі?)? не потрібними стануть наші кодери? ахметови виведуть кошти з економіки і вкладуться в кот дівуар чи ще якусь верхню вольту? Згоден тут з Очкариком, гонка озброєнь все поправить. А щодо торгових воєн, Німеччині таки наочно і предметно дали вибрати чи вони з кремляддю і їх газом чи з нормальною світовою економікою (експорт німців в США не менше 30% від загального!!!) . І Китай тут ні до чого. Це теорія рос «аналітиків» і їх друзів. Китай навпаки ще дасть Берліну під дих на його території (ЄС). Очкарик. Які образи? Я щиро поспівчував. Все буде добре у тебе. ЛАД Хоч і пересуваюся на не найгіршому взірці того таки німецького автопрому з досвідченим водієм, але писати на ходу важко. Інколи і до наступних зустрічей готуватися треба чи з офісами спілкуватися, а у вечері в готелі нічого вже не хочеться. От вчора після важких переговорів на РУДІ сил вистачило тільки перечитати нашу гілочку. Продовжу розгляд чинників, що впливають на курс. По теперішніх надходженнях, чув що металурги на 25% збільшили валютні надходження – ось наслідки писаного раніше і значна частка росту пропозиції на МБ. Тепер ще про заробітчан. Боюся, що якщо ситуація в країні буде сталою чи погіршиться є імовірність серйозного відтоку валютних депозитів з банків і перетікання в БС Європи (тої таки Пльщі). Адже наші чуть більше 2% річних в євро і їх біля 1% при факторі ризиків стають абсолютно не вигідні. Зараз ситуацію ще стримує дороге євро (адже тут більшість лежить в доларах). Якщо євро просяде до певної достатньої межі в торгових війнах, може стартувати процес. Саме тому я говорив про контроль обсягу депозитів. Противагою може бути ріст депо юриків, як наслідок перетоку з офшорів. Vitl https://курс.ком.юа/forums/topic/3081-m ... en/?page=1 ось тема Тихона і його нік на сусідньому ресурсі (він тоді і тут пропонував це до обговорення). Там він ніби є час до часу, але на крипто валютних розділах.
П.С. щодо курсу на наступний тиждень. Допускаю, що повернеться на рівень 26,5 і через облігації 27 березня також. Щуку досить очікувано, але без жодного спротиву чи компромату, на хвилі "держзради" пустили в каламутну воду. Склад «нерезидентів» змінився…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Очкарик написав:.............. Поляризация США-арабы, США-Сев.Корея, Запад-Асад недостаточна, а поляризация Запад-Россия - вполне подходит для решения проблемы учётки и роста экономики. ВПК обеспечит рост. Очень надеюсь, что всё это останется плодом моей паранойи. .....
Дай-то бог. Но эти поляризации, возможно (вероятно), полезны для экономики, но крайне рискованны. На сегодня главные две - США-Россия в военно-политической сфере и США-Китай в экономической. В итоге, боюсь, получится - "паны дерутся, а у холопов чубы трещат". От обоих противостояний мы проигрываем. А от первого может проиграть весь мир. У Никиты Сергеевича на пару с Кеннеди в своё время ума хватило не доводить до греха, хватит ли у современных идиотов? У них, по-моему, и подготовка похуже и интеллектуальный уровень пониже.
По Наде. Выглядит всё как полный бред. Надя как глава военного переворота смотрится крайне несерьёзно. Была сделана глупость изначально. Я признаю её мужество и патриотизм, но из неё сделали символ, воспользовались популярностью и назначили первым номером в списке. Таких примеров в нашей Раде достаточно много - и Гаврилюк, и ряд др. Нельзя избирать в Раду только за такие качества. Мы пока не дошли до уровня, когда "кухарка сможет управлять государством". Но Гаврилюк хоть ведёт себя тихо, а Надя почувствовала себя Жанной д"Арк. Плохо то, что вся эта история выглядит фарсом и крайне негативна для имиджа Украины.