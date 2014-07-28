Vitl написав:При всём негативном отношении к владе, ознакомился поближе с материалами по Савченко, и похоже что дело швах...Действительно есть основания.Конечно сейчас не будем что то утверждать т к со свечкой никто не стоял.Но явно что то готовилось,оно то может и лучшего хотелось, но смотря какими методами.
Много бреда по этому поводу. Никакой вербовки там не было. Есть сильный характер, психологическая травма и слишком много шумихи. Синдром афганцев ранее и АТОшников сегодня требует такта, терпения и много времени. Ей не дали ни того, ни другого, ни третьего. Зато славили и рекламировали. Вот и доигрались.
ты заметил, что я очень осторожно ничего не утверждаю.И никому на данном этапе не советую, тк пока не понятно всё.В душе я за неё.Но оправдывать афнанцев и атошников по всяким синдромам не собираюсь, закон для всех.Если б с членом твоей семьи что случилось, ты бы не смотрел атошник то или нет.Мне бы хотелось, чтобы обвинение было опровергнуто.Но просмотрев ролики и прочитав кучу всего, я понимаю, что это маловероятно, к сожалению.Давайте подождём...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
orest Рост был обоснован. И тем, что Вы перечислили, и ещё больше вливанием денег через всякие КУЕ - и амерские, и европейские, т.е. дешёвыми деньгами, кот. особо некуда было деваться кроме фонд. рынка. Но, во-первых, не бывает бесконечного бурного роста, когда-то он заканчивается и начинается кризис, а, во-вторых, заканчиваются КУЕ и начинается период удорожания денег. Чем это грозит нам? Да всем. Есть люди, конечно, не перестанут и чернозёмов в мире не добавится. Но металла потребуется меньше и он станет дешевле, у Египта, например, может не быть денег для закупки нашего зерна (во всяком случае по сегодняшним ценам, у нас ведь, с/х продукцию в основном закупают слаборазвитые страны). Да и у развитых при кризисе денег поменьше будет. В наших кодерах при кризисе потребность также может резко упасть. Во всяком случае, опыт прошлых кризисов показывает, что у нас они отражаются гораздо сильнее и болезненнее. Стоит мировой экономике чихнуть, как у нас начинается тяжёлая болезнь. О депозитах согласен с Вами. Хотя мне кажется, что наши банки не удержат такие низкие ставки.
О присутствии на форуме. Прекрасно понимаю, что у работающего человека значительно меньше времени и возможностей писать на форуме, чем у бездельника-пенсионера вроде меня. Имел ввиду - не пропадайте совсем и по возможности пишите своё мнение.
Что хотел по твоему написанному сказать... За Тихона спасибо, но вижу что он в глухом подполье и тебе там не ответил.Жаль, хороший был собеседник. Ты как то смешанно и плавно описал мировые проблемы и наши.Вот например рост от стали на 25% не был известен 3 месяца назад, ну може быть, всё равно не покидает уверенность в искусственном гривнеукрепляже.А мировой кризис и влияние на нас...заключается не в пшенице и всём перечисленном, а в том, что будет отток валюты, которой у нас нет.Мы отдадим долги и останемся ни с чем, будет просто дикий дефицит, в кризис вся валюта вернётся домой.А у нас на фоне валютодефицита будет гипердевал.Т е с голоду никто не спухнет, как то и без валюты проживём, но цена её(курс) будет заоблачный.Ну это всё написано только если случится
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД Пугаешь созвучностью мыслей и похожей толерантностью. Иногда кажется, что писал я, но я, у которого валом свободного времени
Orest Дякую, але твоє посилання може вимити мене не тільки з цього форуму, але і взагалі з цього ресурсу. Тихона бажано заманити сюди хоча б епізодично. Взагалі, модерації на ресурсі слід перезавантажитися терміново. Популярність страждає. Конкуренти відомі, один ДС все не витягне. Зорьку хтось бачив? Моцарта? Матроскіна? Малефікарума? Аляка ( в оригіналі)
ЛАД написав:ulanusa1 Не подскажете, откуда диаграмма? Я бы посмотрел в оригинале - во-первых, плохо видно, во-вторых, плохо понимаю такие рисунки, особенно без объяснений. По январю 2018 объяснение легко могу придумать ( ) - весь январь в целом баланс отрицательный и гривня падала, в конце января баланс стал положительный и гривня с 25 января начала укрепляться. "Придумать" - потому что, сами понимаете, цифры баланса не за месяц, а понедельно или хотя бы подекадно мне взять неоткуда. Так что подтвердить моё предположение нечем. Ну и, безусловно, кроме фундаментальных действует достаточно большое количество более или менее "случайных" факторов, кот. могут вызывать относительно кратковременные, но достаточно сильные отклонения курса от "нормы".
Это я накануне рисовал. Идея была выложить все потоки входящей валюты против ключевой статьи расходов - импорта. Согласен, получилось неважно Если упростить немного идею, хотел увидеть рост курса в моменты, когда сведенный баланс отрицательный. Но не увидел прямого соответствия:
Очкарик написав:ЛАД Пугаешь созвучностью мыслей и похожей толерантностью. Иногда кажется, что писал я, но я, у которого валом свободного времени
Orest Дякую, але твоє посилання може вимити мене не тільки з цього форуму, але і взагалі з цього ресурсу. Тихона бажано заманити сюди хоча б епізодично. Взагалі, модерації на ресурсі слід перезавантажитися терміново. Популярність страждає. Конкуренти відомі, один ДС все не витягне. Зорьку хтось бачив? Моцарта? Матроскіна? Малефікарума? Аляка ( в оригіналі)
А мне кажется преувеличением страдания.Посмотрел на ссыль на персональный блог Аляка - уже не рабочая. Моцарт пишет многое похожее как у нас.Зорька на мой взгляд кроме четырёх цифр через чёрточку мало что больше писала.Малфик озвучивал курсы, что сейчас с таким же успехом делают другие.Проблему вижу только в другом - людей стало меньше, меньше мнений, у людей к сожалению были причины...А если учесть что всё меняется, то и удивительного ничего.Пожаловаться могу лишь на то, что на смену приходят...ну вы на днях видели
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ты когда-нибудь видел на одном прилавке селёдку и айфоны? Энергоносители и кофеварки?
Это по объединению импорта в одну статью. Он по-разному обслуживается на МБ. Потребимпорт вряд-ли будет поддерживаться НБУ.
Я тебя, как человека моложе и умнее, попрошу поискать стату по 661 счёту бухучета в разрезе гос и комсектора. Подозреваю, что доля комсектора падает, несмотря на мифы про АйТи. Вообще мы развиваемся в сторону богатого государства с бедными гражданами. Это все - на правах воскресного офтопа, но твои попытки моделирования заслужили моё восхищение, может надо всем подключится, особенно практикам?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд. Попал в Дельте.Встретился с друзьмиБудем жить дальше! UPD Не попал в Дельте