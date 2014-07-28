Додано: Суб 24 бер, 2018 20:03

Рост был обоснован. И тем, что Вы перечислили, и ещё больше вливанием денег через всякие КУЕ - и амерские, и европейские, т.е. дешёвыми деньгами, кот. особо некуда было деваться кроме фонд. рынка.Но, во-первых, не бывает бесконечного бурного роста, когда-то он заканчивается и начинается кризис, а, во-вторых, заканчиваются КУЕ и начинается период удорожания денег.Чем это грозит нам?Да всем. Есть люди, конечно, не перестанут и чернозёмов в мире не добавится. Но металла потребуется меньше и он станет дешевле, у Египта, например, может не быть денег для закупки нашего зерна (во всяком случае по сегодняшним ценам, у нас ведь, с/х продукцию в основном закупают слаборазвитые страны). Да и у развитых при кризисе денег поменьше будет. В наших кодерах при кризисе потребность также может резко упасть.Во всяком случае, опыт прошлых кризисов показывает, что у нас они отражаются гораздо сильнее и болезненнее. Стоит мировой экономике чихнуть, как у нас начинается тяжёлая болезнь.О депозитах согласен с Вами. Хотя мне кажется, что наши банки не удержат такие низкие ставки.О присутствии на форуме. Прекрасно понимаю, что у работающего человека значительно меньше времени и возможностей писать на форуме, чем у бездельника-пенсионера вроде меня.Имел ввиду - не пропадайте совсем и по возможности пишите своё мнение.