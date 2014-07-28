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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:35

  Vitl написав:Пока воскресный день, добавлю фразу о связи политики и курса.Изучал материалы по делу Савченко, много нового узнал.Что касается курса сделал вывод, что кроме как удерживать в разумных рамках, другого выхода нет.Особенно по причине сдерживания потреб цен.Власти уже жизненно необходимо не проиграть, поэтому будут приносится жертвы в виде промышленности и любых иных интересов, ради победы.На сколько глубоко в пропасть по ходу мы уйдём покажет время, но потом это будет трудный обратный путь.

Важко їм буде :lol:

За результатами опитування респондентів, якби парламентські вибори відбулися в кінці лютого 2018 року, до Верховної Ради пройшли б представники восьми політичних сил. Більшу підтримку, ніж інші партії, отримала б ВО «Батьківщина» (22,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі за рівнем підтримки йдуть Радикальна партія Олега Ляшка (13,7%), «Опозиційний блок» (12,4%), партія «За життя» (10,3%), «Громадянська позиція» (9,4%), «Блок Петра Порошенка» (6,6%), «Самопоміч» (6%) і ВО «Свобода» (5,8%).
За результатами опитування респондентів, якби вибори Президента України відбувалися в кінці лютого 2018 року, то в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати (серед кандидатів у списку, переданих респонденту), отримала б Ю. Тимошенко (24,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі йдуть – О. Ляшко (15,5%), А. Гриценко (12,5%), П. Порошенко (9,8%), Ю. Бойко (9,7%) і В. Рабінович (9,5%).

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=re ... 753&page=1
Ну якщо Юля переможе то курс може навіть зміцнитися не дивлячись на її традиційну популістську політику, довіри в інвесторів більше чомусь до неї а не Петі.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:43

  Ukrainian написав:Ну якщо Юля переможе то курс може навіть зміцнитися не дивлячись на її традиційну популістську політику, довіри в інвесторів більше чомусь до неї а не Петі.

Если Юля выиграет - курс полетит в тар-тарары. Глобальных причин 2:
1. Популистская политика (юлины тысячи, повышения пенсий-стипендий, и т.п.)
2. Её противники - условно назовём их "бело-голубые" - начнут перепрятывать и сворачивать всё, чтоб она не реправитизировала как Криворожсталь. И как раз эта "группа противников" - является основными генераторами валюты в стране (или "в страну")

В любом случае, мои слова не означают, что нужно голосовать за тех или иных (или против). Для меня они все - мародёры
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:07

  Вкладчик1234 написав:
  Ukrainian написав:Ну якщо Юля переможе то курс може навіть зміцнитися не дивлячись на її традиційну популістську політику, довіри в інвесторів більше чомусь до неї а не Петі.

Если Юля выиграет - курс полетит в тар-тарары. Глобальных причин 2:
1. Популистская политика (юлины тысячи, повышения пенсий-стипендий, и т.п.)
2. Её противники - условно назовём их "бело-голубые" - начнут перепрятывать и сворачивать всё, чтоб она не реправитизировала как Криворожсталь. И как раз эта "группа противников" - является основными генераторами валюты в стране (или "в страну")

В любом случае, мои слова не означают, что нужно голосовать за тех или иных (или против). Для меня они все - мародёры


Вот, изучая Савченко , и я вышел на готовящийся удар по Юле.Надя и Рубан - это мостик к Юле, а Юля - это главный противник.Я тоже никого не призываю, сам вообще в этот раз думаю идти ли туда голосовать :oops:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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