Vitl написав:Пока воскресный день, добавлю фразу о связи политики и курса.Изучал материалы по делу Савченко, много нового узнал.Что касается курса сделал вывод, что кроме как удерживать в разумных рамках, другого выхода нет.Особенно по причине сдерживания потреб цен.Власти уже жизненно необходимо не проиграть, поэтому будут приносится жертвы в виде промышленности и любых иных интересов, ради победы.На сколько глубоко в пропасть по ходу мы уйдём покажет время, но потом это будет трудный обратный путь.
Важко їм буде
За результатами опитування респондентів, якби парламентські вибори відбулися в кінці лютого 2018 року, до Верховної Ради пройшли б представники восьми політичних сил. Більшу підтримку, ніж інші партії, отримала б ВО «Батьківщина» (22,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі за рівнем підтримки йдуть Радикальна партія Олега Ляшка (13,7%), «Опозиційний блок» (12,4%), партія «За життя» (10,3%), «Громадянська позиція» (9,4%), «Блок Петра Порошенка» (6,6%), «Самопоміч» (6%) і ВО «Свобода» (5,8%). За результатами опитування респондентів, якби вибори Президента України відбувалися в кінці лютого 2018 року, то в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати (серед кандидатів у списку, переданих респонденту), отримала б Ю. Тимошенко (24,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі йдуть – О. Ляшко (15,5%), А. Гриценко (12,5%), П. Порошенко (9,8%), Ю. Бойко (9,7%) і В. Рабінович (9,5%).
Ukrainian написав:Ну якщо Юля переможе то курс може навіть зміцнитися не дивлячись на її традиційну популістську політику, довіри в інвесторів більше чомусь до неї а не Петі.
Если Юля выиграет - курс полетит в тар-тарары. Глобальных причин 2: 1. Популистская политика (юлины тысячи, повышения пенсий-стипендий, и т.п.) 2. Её противники - условно назовём их "бело-голубые" - начнут перепрятывать и сворачивать всё, чтоб она не реправитизировала как Криворожсталь. И как раз эта "группа противников" - является основными генераторами валюты в стране (или "в страну")
В любом случае, мои слова не означают, что нужно голосовать за тех или иных (или против). Для меня они все - мародёры
Ukrainian написав:Ну якщо Юля переможе то курс може навіть зміцнитися не дивлячись на її традиційну популістську політику, довіри в інвесторів більше чомусь до неї а не Петі.
Если Юля выиграет - курс полетит в тар-тарары. Глобальных причин 2: 1. Популистская политика (юлины тысячи, повышения пенсий-стипендий, и т.п.) 2. Её противники - условно назовём их "бело-голубые" - начнут перепрятывать и сворачивать всё, чтоб она не реправитизировала как Криворожсталь. И как раз эта "группа противников" - является основными генераторами валюты в стране (или "в страну")
В любом случае, мои слова не означают, что нужно голосовать за тех или иных (или против). Для меня они все - мародёры
Вот, изучая Савченко , и я вышел на готовящийся удар по Юле.Надя и Рубан - это мостик к Юле, а Юля - это главный противник.Я тоже никого не призываю, сам вообще в этот раз думаю идти ли туда голосовать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Очень надеюсь, что приведенные цифры по выборам дутые (липовые). Если нет, то очень грустно за наш народ.
Vitl
.Изучал материалы по делу Савченко, много нового узнал.Что касается курса сделал вывод, что кроме как удерживать в разумных рамках, другого выхода нет.
Не знаю, что Вы называете "разумными пределами" - 30-31? Если так, то это, на мой взгляд, нормально и вполне реально.
Если не лень, хотя бы пару слов, что нового Вы узнали из "дела Савченко"? Как по мне, ничего кроме низкого интеллектуального уровня наших верхов из него не видно. Хотя, честно признАюсь, не особо за ним слежу.
Вкладчик1234 + я Вам поставил, но ... возможны варианты. Не очень уверен в глубоких популистских настроениях Юли. Вполне возможно, что её популизм только ради голосов избирателей, а после выборов ... хтозна. Меня в Юле больше смущает чересчур командный стиль управления - когда-то писал, хорошо представляю её в роли премьера в СССР.