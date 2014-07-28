Додано: Нед 25 бер, 2018 21:26

.Изучал материалы по делу Савченко, много нового узнал.Что касается курса сделал вывод, что кроме как удерживать в разумных рамках, другого выхода нет.

Очень надеюсь, что приведенные цифры по выборам дутые (липовые).Если нет, то очень грустно за наш народ.Не знаю, что Вы называете "разумными пределами" - 30-31?Если так, то это, на мой взгляд, нормально и вполне реально.Если не лень, хотя бы пару слов, что нового Вы узнали из "дела Савченко"? Как по мне, ничего кроме низкого интеллектуального уровня наших верхов из него не видно. Хотя, честно признАюсь, не особо за ним слежу.+ я Вам поставил, но ... возможны варианты.Не очень уверен в глубоких популистских настроениях Юли. Вполне возможно, что её популизм только ради голосов избирателей, а после выборов ... хтозна.Меня в Юле больше смущает чересчур командный стиль управления - когда-то писал, хорошо представляю её в роли премьера в СССР.