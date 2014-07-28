Vitl написав:Пока воскресный день, добавлю фразу о связи политики и курса.Изучал материалы по делу Савченко, много нового узнал.Что касается курса сделал вывод, что кроме как удерживать в разумных рамках, другого выхода нет.Особенно по причине сдерживания потреб цен.Власти уже жизненно необходимо не проиграть, поэтому будут приносится жертвы в виде промышленности и любых иных интересов, ради победы.На сколько глубоко в пропасть по ходу мы уйдём покажет время, но потом это будет трудный обратный путь.
Важко їм буде
За результатами опитування респондентів, якби парламентські вибори відбулися в кінці лютого 2018 року, до Верховної Ради пройшли б представники восьми політичних сил. Більшу підтримку, ніж інші партії, отримала б ВО «Батьківщина» (22,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі за рівнем підтримки йдуть Радикальна партія Олега Ляшка (13,7%), «Опозиційний блок» (12,4%), партія «За життя» (10,3%), «Громадянська позиція» (9,4%), «Блок Петра Порошенка» (6,6%), «Самопоміч» (6%) і ВО «Свобода» (5,8%). За результатами опитування респондентів, якби вибори Президента України відбувалися в кінці лютого 2018 року, то в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати (серед кандидатів у списку, переданих респонденту), отримала б Ю. Тимошенко (24,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі йдуть – О. Ляшко (15,5%), А. Гриценко (12,5%), П. Порошенко (9,8%), Ю. Бойко (9,7%) і В. Рабінович (9,5%).
Ukrainian написав:Ну якщо Юля переможе то курс може навіть зміцнитися не дивлячись на її традиційну популістську політику, довіри в інвесторів більше чомусь до неї а не Петі.
Если Юля выиграет - курс полетит в тар-тарары. Глобальных причин 2: 1. Популистская политика (юлины тысячи, повышения пенсий-стипендий, и т.п.) 2. Её противники - условно назовём их "бело-голубые" - начнут перепрятывать и сворачивать всё, чтоб она не реправитизировала как Криворожсталь. И как раз эта "группа противников" - является основными генераторами валюты в стране (или "в страну")
В любом случае, мои слова не означают, что нужно голосовать за тех или иных (или против). Для меня они все - мародёры
Ukrainian написав:Ну якщо Юля переможе то курс може навіть зміцнитися не дивлячись на її традиційну популістську політику, довіри в інвесторів більше чомусь до неї а не Петі.
Если Юля выиграет - курс полетит в тар-тарары. Глобальных причин 2: 1. Популистская политика (юлины тысячи, повышения пенсий-стипендий, и т.п.) 2. Её противники - условно назовём их "бело-голубые" - начнут перепрятывать и сворачивать всё, чтоб она не реправитизировала как Криворожсталь. И как раз эта "группа противников" - является основными генераторами валюты в стране (или "в страну")
В любом случае, мои слова не означают, что нужно голосовать за тех или иных (или против). Для меня они все - мародёры
Вот, изучая Савченко , и я вышел на готовящийся удар по Юле.Надя и Рубан - это мостик к Юле, а Юля - это главный противник.Я тоже никого не призываю, сам вообще в этот раз думаю идти ли туда голосовать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Очень надеюсь, что приведенные цифры по выборам дутые (липовые). Если нет, то очень грустно за наш народ.
Vitl
.Изучал материалы по делу Савченко, много нового узнал.Что касается курса сделал вывод, что кроме как удерживать в разумных рамках, другого выхода нет.
Не знаю, что Вы называете "разумными пределами" - 30-31? Если так, то это, на мой взгляд, нормально и вполне реально.
Если не лень, хотя бы пару слов, что нового Вы узнали из "дела Савченко"? Как по мне, ничего кроме низкого интеллектуального уровня наших верхов из него не видно. Хотя, честно признАюсь, не особо за ним слежу.
Вкладчик1234 + я Вам поставил, но ... возможны варианты. Не очень уверен в глубоких популистских настроениях Юли. Вполне возможно, что её популизм только ради голосов избирателей, а после выборов ... хтозна. Меня в Юле больше смущает чересчур командный стиль управления - когда-то писал, хорошо представляю её в роли премьера в СССР.
проголосую за бойко, не потому, что нравятся регионалы, а просто очень хотелось бы увидеть, как будут тикать эти парасюки-парубии-пашинские и другие генпрокуроры, которые довели страну Рейтинг счастья: чем Украина похожа на Судан и Того...
Не знаю, что Вы называете "разумными пределами" - 30-31? Если так, то это, на мой взгляд, нормально и вполне реально.
Если не лень, хотя бы пару слов, что нового Вы узнали из "дела Савченко"? Как по мне, ничего кроме низкого интеллектуального уровня наших верхов из него не видно. Хотя, честно признАюсь, не особо за ним слежу.
Всё таки выборы будут являться ключевым курсообразующим фактором.При росте курса даже до 30-31, цены взлетят ещё выше текущих.Это будет означать ухудшение жизненного уровня...перед выборами.Вероятнее курс будут давить до последнего, это относится больше к концу года, т к сейчас он и так под плинтусом.Я уже написал, что Савченко - это мостик для борьбы с основным противником.О самой Надежде даже не будем сильно вдаваться, в ней удивляет пока то, что она приняла фактически обвинение.Хотя можно было бы посопротивляться и половину вымыслов алкаша отбросить.Ну и вообще Очкарик прав, что человек с ещё не пришедшей в норму головой, к сожалению.Так вот весь смысл в том, что поражение на выборах...смерти подобно.Т о победа будет поставлена как задача №1, и всё остальное во внимание будет приниматься как второстепенное.Все оппоненты будут замазываться по максимуму и лохторат задабриваться , снижение уровня жизни недопустимо.Трудно себе даже представить повышение курса с повышением цены на газ в след отоп сезон.Т е перед самыми выборами люди будут получать платёжки в два раза выше чем ранее - этого не допустят.Потратят последний доллар из звр, заморозят отношения и условия мвф...Но после выборов как обычно после артподготовки - глубокая девальвация.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl Не знаю, курс 30-31 очень уж сильно на ценах не скажется. Инфляция будет достаточно высокая по другим причинам и от этого никуда не денутся, поэтому не думаю, что будут зубами держать курс. По ценам на газ посмотрим, но вроде всё же хотят поднять (и существенно) - ну посадят опять всех на дотации. Хотя сейчас взяли курс на быстрый рост зарплат, так что к концу года вполне можем увидеть и 400+ долл. среднюю зарплату. Правда в результате можем увидеть несколько позже то, о чём Вы пишете - глубокую девальвацию. Но это в силу инерции произойдёт, вероятно, уже после выборов. О Наде - согласен, что она пешка в чужой игре. И кроме того, о чём писал Очкарик, по-моему, у неё вообще уровень подготовки и общего развития не соответствует той роли, кот. она решила играть (и ей помогли войти в эту роль).