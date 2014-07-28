RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:35

  Vitl написав:Пока воскресный день, добавлю фразу о связи политики и курса.Изучал материалы по делу Савченко, много нового узнал.Что касается курса сделал вывод, что кроме как удерживать в разумных рамках, другого выхода нет.Особенно по причине сдерживания потреб цен.Власти уже жизненно необходимо не проиграть, поэтому будут приносится жертвы в виде промышленности и любых иных интересов, ради победы.На сколько глубоко в пропасть по ходу мы уйдём покажет время, но потом это будет трудный обратный путь.

Важко їм буде :lol:

За результатами опитування респондентів, якби парламентські вибори відбулися в кінці лютого 2018 року, до Верховної Ради пройшли б представники восьми політичних сил. Більшу підтримку, ніж інші партії, отримала б ВО «Батьківщина» (22,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі за рівнем підтримки йдуть Радикальна партія Олега Ляшка (13,7%), «Опозиційний блок» (12,4%), партія «За життя» (10,3%), «Громадянська позиція» (9,4%), «Блок Петра Порошенка» (6,6%), «Самопоміч» (6%) і ВО «Свобода» (5,8%).
За результатами опитування респондентів, якби вибори Президента України відбувалися в кінці лютого 2018 року, то в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати (серед кандидатів у списку, переданих респонденту), отримала б Ю. Тимошенко (24,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі йдуть – О. Ляшко (15,5%), А. Гриценко (12,5%), П. Порошенко (9,8%), Ю. Бойко (9,7%) і В. Рабінович (9,5%).

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=re ... 753&page=1
Ну якщо Юля переможе то курс може навіть зміцнитися не дивлячись на її традиційну популістську політику, довіри в інвесторів більше чомусь до неї а не Петі.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6919
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:43

  Ukrainian написав:Ну якщо Юля переможе то курс може навіть зміцнитися не дивлячись на її традиційну популістську політику, довіри в інвесторів більше чомусь до неї а не Петі.

Если Юля выиграет - курс полетит в тар-тарары. Глобальных причин 2:
1. Популистская политика (юлины тысячи, повышения пенсий-стипендий, и т.п.)
2. Её противники - условно назовём их "бело-голубые" - начнут перепрятывать и сворачивать всё, чтоб она не реправитизировала как Криворожсталь. И как раз эта "группа противников" - является основными генераторами валюты в стране (или "в страну")

В любом случае, мои слова не означают, что нужно голосовать за тех или иных (или против). Для меня они все - мародёры
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3406 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:07

  Вкладчик1234 написав:
  Ukrainian написав:Ну якщо Юля переможе то курс може навіть зміцнитися не дивлячись на її традиційну популістську політику, довіри в інвесторів більше чомусь до неї а не Петі.

Если Юля выиграет - курс полетит в тар-тарары. Глобальных причин 2:
1. Популистская политика (юлины тысячи, повышения пенсий-стипендий, и т.п.)
2. Её противники - условно назовём их "бело-голубые" - начнут перепрятывать и сворачивать всё, чтоб она не реправитизировала как Криворожсталь. И как раз эта "группа противников" - является основными генераторами валюты в стране (или "в страну")

В любом случае, мои слова не означают, что нужно голосовать за тех или иных (или против). Для меня они все - мародёры


Вот, изучая Савченко , и я вышел на готовящийся удар по Юле.Надя и Рубан - это мостик к Юле, а Юля - это главный противник.Я тоже никого не призываю, сам вообще в этот раз думаю идти ли туда голосовать :oops:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13852
З нами з: 04.05.10
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:06

Ю. Тимошенко (24,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі йдуть – О. Ляшко (15,5%), А. Гриценко (12,5%), П. Порошенко (9,8%), Ю. Бойко (9,7%) і В. Рабінович (9,5%).

среди этой , п..братии , вариант Гриценко ( даж с некоторыми его закидонами ) наверное был бы лучшим...дык ,токо кто ж ему даст :(...
lincoln2
 
Повідомлень: 460
З нами з: 05.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:26

Очень надеюсь, что приведенные цифры по выборам дутые (липовые).
Если нет, то очень грустно за наш народ.

Vitl
.Изучал материалы по делу Савченко, много нового узнал.Что касается курса сделал вывод, что кроме как удерживать в разумных рамках, другого выхода нет.

Не знаю, что Вы называете "разумными пределами" - 30-31?
Если так, то это, на мой взгляд, нормально и вполне реально.

Если не лень, хотя бы пару слов, что нового Вы узнали из "дела Савченко"? Как по мне, ничего кроме низкого интеллектуального уровня наших верхов из него не видно. Хотя, честно признАюсь, не особо за ним слежу.

Вкладчик1234
+ я Вам поставил, но ... возможны варианты.
Не очень уверен в глубоких популистских настроениях Юли. Вполне возможно, что её популизм только ради голосов избирателей, а после выборов ... хтозна.
Меня в Юле больше смущает чересчур командный стиль управления - когда-то писал, хорошо представляю её в роли премьера в СССР.
ЛАД
2
 
Заблокований
Повідомлень: 9153
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2907 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:58

проголосую за бойко, не потому, что нравятся регионалы, а просто очень хотелось бы увидеть, как будут тикать эти парасюки-парубии-пашинские и другие генпрокуроры, которые довели страну
Рейтинг счастья: чем Украина похожа на Судан и Того...
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5529
З нами з: 03.01.09
Подякував: 2918 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:09

ЛАД


Не знаю, что Вы называете "разумными пределами" - 30-31?
Если так, то это, на мой взгляд, нормально и вполне реально.

Если не лень, хотя бы пару слов, что нового Вы узнали из "дела Савченко"? Как по мне, ничего кроме низкого интеллектуального уровня наших верхов из него не видно. Хотя, честно признАюсь, не особо за ним слежу.


Всё таки выборы будут являться ключевым курсообразующим фактором.При росте курса даже до 30-31, цены взлетят ещё выше текущих.Это будет означать ухудшение жизненного уровня...перед выборами.Вероятнее курс будут давить до последнего, это относится больше к концу года, т к сейчас он и так под плинтусом.Я уже написал, что Савченко - это мостик для борьбы с основным противником.О самой Надежде даже не будем сильно вдаваться, в ней удивляет пока то, что она приняла фактически обвинение.Хотя можно было бы посопротивляться и половину вымыслов алкаша отбросить.Ну и вообще Очкарик прав, что человек с ещё не пришедшей в норму головой, к сожалению.Так вот весь смысл в том, что поражение на выборах...смерти подобно.Т о победа будет поставлена как задача №1, и всё остальное во внимание будет приниматься как второстепенное.Все оппоненты будут замазываться по максимуму и лохторат задабриваться , снижение уровня жизни недопустимо.Трудно себе даже представить повышение курса с повышением цены на газ в след отоп сезон.Т е перед самыми выборами люди будут получать платёжки в два раза выше чем ранее - этого не допустят.Потратят последний доллар из звр, заморозят отношения и условия мвф...Но после выборов как обычно после артподготовки - глубокая девальвация.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13852
З нами з: 04.05.10
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:35

Vitl
Не знаю, курс 30-31 очень уж сильно на ценах не скажется. Инфляция будет достаточно высокая по другим причинам и от этого никуда не денутся, поэтому не думаю, что будут зубами держать курс.
По ценам на газ посмотрим, но вроде всё же хотят поднять (и существенно) - ну посадят опять всех на дотации. Хотя сейчас взяли курс на быстрый рост зарплат, так что к концу года вполне можем увидеть и 400+ долл. среднюю зарплату. Правда в результате можем увидеть несколько позже то, о чём Вы пишете - глубокую девальвацию. Но это в силу инерции произойдёт, вероятно, уже после выборов.
О Наде - согласен, что она пешка в чужой игре. И кроме того, о чём писал Очкарик, по-моему, у неё вообще уровень подготовки и общего развития не соответствует той роли, кот. она решила играть (и ей помогли войти в эту роль).
ЛАД
2
 
Заблокований
Повідомлень: 9153
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2907 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 06:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  чик написав:проголосую за бойко,

Очень плохая идея голосовать назло. Киев так Космоса выбрал, до сих пор стыдно.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 06.03.14
Подякував: 685 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 886887888889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5040
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3840
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5367)
26.03.2018 08:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.