Додано: Нед 25 бер, 2018 22:09

ЛАД





Не знаю, что Вы называете "разумными пределами" - 30-31?

Если так, то это, на мой взгляд, нормально и вполне реально.



Если не лень, хотя бы пару слов, что нового Вы узнали из "дела Савченко"? Как по мне, ничего кроме низкого интеллектуального уровня наших верхов из него не видно. Хотя, честно признАюсь, не особо за ним слежу.





Всё таки выборы будут являться ключевым курсообразующим фактором.При росте курса даже до 30-31, цены взлетят ещё выше текущих.Это будет означать ухудшение жизненного уровня...перед выборами.Вероятнее курс будут давить до последнего, это относится больше к концу года, т к сейчас он и так под плинтусом.Я уже написал, что Савченко - это мостик для борьбы с основным противником.О самой Надежде даже не будем сильно вдаваться, в ней удивляет пока то, что она приняла фактически обвинение.Хотя можно было бы посопротивляться и половину вымыслов алкаша отбросить.Ну и вообще Очкарик прав, что человек с ещё не пришедшей в норму головой, к сожалению.Так вот весь смысл в том, что поражение на выборах...смерти подобно.Т о победа будет поставлена как задача №1, и всё остальное во внимание будет приниматься как второстепенное.Все оппоненты будут замазываться по максимуму и лохторат задабриваться , снижение уровня жизни недопустимо.Трудно себе даже представить повышение курса с повышением цены на газ в след отоп сезон.Т е перед самыми выборами люди будут получать платёжки в два раза выше чем ранее - этого не допустят.Потратят последний доллар из звр, заморозят отношения и условия мвф...Но после выборов как обычно после артподготовки - глубокая девальвация.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.