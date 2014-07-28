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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11
del
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 26 бер, 2018 09:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:25
Очкарик написав:ЛАД
Пугаешь созвучностью мыслей и похожей толерантностью. Иногда кажется, что писал я, но я, у которого валом свободного времениOrest
Дякую, але твоє посилання може вимити мене не тільки з цього форуму, але і взагалі з цього ресурсу. Тихона бажано заманити сюди хоча б епізодично. Взагалі, модерації на ресурсі слід перезавантажитися терміново. Популярність страждає. Конкуренти відомі, один ДС все не витягне.
Зорьку хтось бачив? Моцарта? Матроскіна? Малефікарума? Аляка ( в оригіналі)
"Не сотвори собі кумира". В модерації саме ДС відзначається неадекватністю -банить на тижні за те, що в інших навіть не стирає, а на запит "чому" скочується до банального хамства (причому в причинах бану сам пише "за хамство"
).
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