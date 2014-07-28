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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11

del
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 26 бер, 2018 09:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:25

  Очкарик написав:ЛАД
Пугаешь созвучностью мыслей и похожей толерантностью. Иногда кажется, что писал я, но я, у которого валом свободного времени

Orest
Дякую, але твоє посилання може вимити мене не тільки з цього форуму, але і взагалі з цього ресурсу. Тихона бажано заманити сюди хоча б епізодично. Взагалі, модерації на ресурсі слід перезавантажитися терміново. Популярність страждає. Конкуренти відомі, один ДС все не витягне.
Зорьку хтось бачив? Моцарта? Матроскіна? Малефікарума? Аляка ( в оригіналі)

"Не сотвори собі кумира". В модерації саме ДС відзначається неадекватністю -банить на тижні за те, що в інших навіть не стирає, а на запит "чому" скочується до банального хамства (причому в причинах бану сам пише "за хамство" :shock: ).
L
 
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