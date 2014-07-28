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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11

https://www.youtube.com/watch?v=NZ_yzc5mcu0
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 26 бер, 2018 09:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:21

  L написав:"Не сотвори собі кумира". В модерації саме ДС відзначається неадекватністю -банить на тижні за те, що в інших навіть не стирає, а на запит "чому" скочується до банального хамства (причому в причинах бану сам пише "за хамство" :shock: ).


Я тоже не раз доставлял хлопоты приводившие к последствиям.Но должен заметить, что в общем отношение очень лояльное и дружественное.Бывают срывы, но они проходят.Чтобы к нам лучше относились, нужно и нам в ответ быть более добрыми.Вот попытаюсь за ЛАДа сказать, что вижу его в бане и конечно это плохо потерять хоть на время такого собеседника.Он вчера просто не понял, что правилами запрещено постить ссылки на конкурирующие ресурсы.Его тёрли тёрли и забанили.На самом деле это же не была реклама ресурса а просто подача информации.Как правило это быстро утрясается в пользу дружбы и благоразумия...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:51

Vitl
У меня было 2 бана, мне хватило настроиться. А Лад должен научиться ссылки вставлять корректно (например, так [urlhttps://news.finance.ua/ru/news/-/423241/vtb-dokapitaliziruet-ukrainskuyu-dochku-na-2-6-mlrd-grn]ВТБ докапитализирует украинскую "дочку" на 2,6 млрд грн[/url], да и статейка была завалящая.
Хотя начала формулировки "Разжигание ненависти..." применительно к мегатолерантному ЛАДу ... :mrgreen:
Шановне паньство вяловато отреагировало на затею Улана, а зря...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:23

Что то курс не сильно падает.Думал с начала недели к 26 опустимся, не получается.Когда оно уже скорее бы.Курс замёрз на отметке прошлой недели, а переплачивать большую сумму не хочется.Уже бы чтоли овгз под 25% предложили нерезам чтоб те миллиардами долларов межбанк засыпали.Главное в другом, потом нужно будет проголосовать и принять закон, запрещающий возврат долга и выкуп овгз, а это раз плюнуть у нас.И все в шоколаде, не только... :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:58

  Очкарик написав:Vitl
У меня было 2 бана, мне хватило настроиться. А Лад должен научиться ссылки вставлять корректно (например, так [urlhttps://news.finance.ua/ru/news/-/423241/vtb-dokapitaliziruet-ukrainskuyu-dochku-na-2-6-mlrd-grn]ВТБ докапитализирует украинскую "дочку" на 2,6 млрд грн[/url], да и статейка была завалящая.
Хотя начала формулировки "Разжигание ненависти..." применительно к мегатолерантному ЛАДу ... :mrgreen:
Шановне паньство вяловато отреагировало на затею Улана, а зря...


Именно такой ("Разжигание ненависти...")была жалоба и не одна на дублируемые посты "мегатолерантного Лада". Так что, приходится повторить слова Путина о "Новичке": "Вы разберитесь у себя ...там"

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:08

  Vitl написав:
  L написав:"Не сотвори собі кумира". В модерації саме ДС відзначається неадекватністю -банить на тижні за те, що в інших навіть не стирає, а на запит "чому" скочується до банального хамства (причому в причинах бану сам пише "за хамство" :shock: ).


Я тоже не раз доставлял хлопоты приводившие к последствиям.Но должен заметить, что в общем отношение очень лояльное и дружественное.Бывают срывы, но они проходят.Чтобы к нам лучше относились, нужно и нам в ответ быть более добрыми.Вот попытаюсь за ЛАДа сказать, что вижу его в бане и конечно это плохо потерять хоть на время такого собеседника.Он вчера просто не понял, что правилами запрещено постить ссылки на конкурирующие ресурсы.Его тёрли тёрли и забанили.На самом деле это же не была реклама ресурса а просто подача информации.Как правило это быстро утрясается в пользу дружбы и благоразумия...


К сожалению, не всегда быстро и не всегда утрясается. На прошлой неделе глупая неосторожность., хамство по недомыслию, вытеснило из валютной ветки 4х4. А его кратких оперативных сводок с МБ очень не хватает. зато есть когорта обидчивых критиков модерации. Причитающих, что форум "умирает".

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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:44

Пытаюсь избавиться от навеса личной гривны, но безуспешно, пока.И поддаваться не собираюсь.Т к я знаю, что на Пасху и потом майские курс опустится ещё ниже.Набираемся терпения и ловим курс ниже 26...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:46

  Vitl написав:..........
Он вчера просто не понял, что правилами запрещено постить ссылки на конкурирующие ресурсы.Его тёрли тёрли и забанили.На самом деле это же не была реклама ресурса а просто подача информации.Как правило это быстро утрясается в пользу дружбы и благоразумия...

Как Вы можете увидеть в ответах ДС, причина не в ссылках на курс.ком. Такие ссылки я давал неоднократно и они вполне спокойно проходили.
Причина в "упоротости" некоторых жалобщиков (подозреваю,того же сомилитарка) и слишком большому вниманию к ним модераторов.
Но если ссылка на доклад, опубликованный ООН (!) называют "разжиганием ненависти ..." и модераторы это поддерживают, это очень плохой признак.
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