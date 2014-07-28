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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 26 бер, 2018 08:11
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 26 бер, 2018 09:43, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:21
Я тоже не раз доставлял хлопоты приводившие к последствиям.Но должен заметить, что в общем отношение очень лояльное и дружественное.Бывают срывы, но они проходят.Чтобы к нам лучше относились, нужно и нам в ответ быть более добрыми.Вот попытаюсь за ЛАДа сказать, что вижу его в бане и конечно это плохо потерять хоть на время такого собеседника.Он вчера просто не понял, что правилами запрещено постить ссылки на конкурирующие ресурсы.Его тёрли тёрли и забанили.На самом деле это же не была реклама ресурса а просто подача информации.Как правило это быстро утрясается в пользу дружбы и благоразумия...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:51
Vitl
У меня было 2 бана, мне хватило настроиться. А Лад должен научиться ссылки вставлять корректно (например, так [urlhttps://news.finance.ua/ru/news/-/423241/vtb-dokapitaliziruet-ukrainskuyu-dochku-na-2-6-mlrd-grn]ВТБ докапитализирует украинскую "дочку" на 2,6 млрд грн[/url], да и статейка была завалящая.
Хотя начала формулировки "Разжигание ненависти..." применительно к мегатолерантному ЛАДу ...
Шановне паньство вяловато отреагировало на затею Улана, а зря...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:23
Что то курс не сильно падает.Думал с начала недели к 26 опустимся, не получается.Когда оно уже скорее бы.Курс замёрз на отметке прошлой недели, а переплачивать большую сумму не хочется.Уже бы чтоли овгз под 25% предложили нерезам чтоб те миллиардами долларов межбанк засыпали.Главное в другом, потом нужно будет проголосовать и принять закон, запрещающий возврат долга и выкуп овгз, а это раз плюнуть у нас.И все в шоколаде, не только...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:58
Именно такой ("Разжигание ненависти...")была жалоба и не одна на дублируемые посты "мегатолерантного Лада". Так что, приходится повторить слова Путина о "Новичке": "Вы разберитесь у себя ...там"
US
Додано: Вів 27 бер, 2018 00:08
К сожалению, не всегда быстро и не всегда утрясается. На прошлой неделе глупая неосторожность., хамство по недомыслию, вытеснило из валютной ветки 4х4. А его кратких оперативных сводок с МБ очень не хватает. зато есть когорта обидчивых критиков модерации. Причитающих, что форум "умирает".
US
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:44
Пытаюсь избавиться от навеса личной гривны, но безуспешно, пока.И поддаваться не собираюсь.Т к я знаю, что на Пасху и потом майские курс опустится ещё ниже.Набираемся терпения и ловим курс ниже 26...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:46
Как Вы можете увидеть в ответах ДС, причина не в ссылках на курс.ком. Такие ссылки я давал неоднократно и они вполне спокойно проходили.
Причина в "упоротости" некоторых жалобщиков (подозреваю,того же сомилитарка) и слишком большому вниманию к ним модераторов.
Но если ссылка на доклад, опубликованный ООН (!) называют "разжиганием ненависти ..." и модераторы это поддерживают, это очень плохой признак.
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:02
Что приметилось в банках...Какая то особенность стала появляться, может не везде и не всегда, но всё чаще.С валютой.Несмотря на провозглашаемые снятия ограничений всё сложнее становится или сдать всю сумму или купить в одной кассе.Или нет долларов или нет гривен.Похоже что банки перестраховываются от резких изменений и не хотят увеличивать чрезмерно свои позиции ни в одну из сторон.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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