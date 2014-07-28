Додано: Вів 27 бер, 2018 09:44

Пытаюсь избавиться от навеса личной гривны, но безуспешно, пока.И поддаваться не собираюсь.Т к я знаю, что на Пасху и потом майские курс опустится ещё ниже.Набираемся терпения и ловим курс ниже 26...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.