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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 07:46

  lincoln2 написав:
  Vitl написав:Что приметилось в банках...Какая то особенность стала появляться, может не везде и не всегда, но всё чаще.С валютой.Несмотря на провозглашаемые снятия ограничений всё сложнее становится или сдать всю сумму или купить в одной кассе.Или нет долларов или нет гривен.Похоже что банки перестраховываются от резких изменений и не хотят увеличивать чрезмерно свои позиции ни в одну из сторон.


Это одна из причин. 2-я ,как правило касса среднестатистических отделений не имеет крупных сум предназначенных непосредственно для работы с валютой , рассчитывают как правило на торговлю в обе стороны ... и вот когда возникает перекос в ту или иную сторону , банально не хватает наличных ( ну я думаю и своих никто не отменял :))
в этом плане всегда нравился Прокредит ,когда занимался валютообменом, сейчас Пиреус..


Пиреус в 2016 неплохо выручал с приемом(у них курсы всегда были в топ 5), но 2017 многое поменялось и больше 2к сдать сложно, если не по знакомству
prodigy
 
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