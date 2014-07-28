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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 28 бер, 2018 07:46
lincoln2 написав: Vitl написав:
Что приметилось в банках...Какая то особенность стала появляться, может не везде и не всегда, но всё чаще.С валютой.Несмотря на провозглашаемые снятия ограничений всё сложнее становится или сдать всю сумму или купить в одной кассе.Или нет долларов или нет гривен.Похоже что банки перестраховываются от резких изменений и не хотят увеличивать чрезмерно свои позиции ни в одну из сторон.
Это одна из причин. 2-я ,как правило касса среднестатистических отделений не имеет крупных сум предназначенных непосредственно для работы с валютой , рассчитывают как правило на торговлю в обе стороны ... и вот когда возникает перекос в ту или иную сторону , банально не хватает наличных ( ну я думаю и своих никто не отменял
)
в этом плане всегда нравился Прокредит ,когда занимался валютообменом, сейчас Пиреус..
Пиреус в 2016 неплохо выручал с приемом(у них курсы всегда были в топ 5), но 2017 многое поменялось и больше 2к сдать сложно, если не по знакомству
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Додано: Сер 28 бер, 2018 18:26
prodigy написав:
Пиреус в 2016 неплохо выручал с приемом(у них курсы всегда были в топ 5), но 2017 многое поменялось и больше 2к сдать сложно, если не по знакомству
Через текущие-мгновенные ,как вариант ,если не горит...и в ту и в иную сторону..
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lincoln2
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:34
Хотел сегодня маленько слить, но не успеваю.
Верняк завтра -5-10 коп.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:49
Очкарик написав:
Хотел сегодня маленько слить, но не успеваю.
Верняк завтра -5-10 коп.
А в субботу- воскресенье назад +5 +10. Имхо проверим? Если есть точки кроме банков.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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2
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:03
Crop
Я не валютчик, да и суммы небольшие - сдаю по дороге, времени мало.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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