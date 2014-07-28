Додано: Чет 29 бер, 2018 20:17

Привіт. Зайшов почитати. Тут тиша, в контексті бардак і міряння ... носами... Тільки мені здається що Перес - ОксанаанаксО?

Про курс, до 26.5 дійшли, як і писав. Найстрашнішу суму 600+ млн легко перепозичили. В квітні чекаю біля 27 і репатріація питання 48ме. Постараюся пояснити на вихідних.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.