Додано: Чет 29 бер, 2018 20:18

В трамвае высказался на предложение спрогнозировать курс, конечно хотел это здесь написать как ориентир Возможных курсовых движений



Один из вариантов развития событий по курсу основывается на зависимости от сумм долговых выплат.Здесь многие в обсуждениях связывали это.Т е в отсутствие внешнего финансирования, усилился внутренний валютный пылесос.Мы наблюдали заметную просадку доллара недавно, она совпадала с выплатами февраля - марта.Видели локальное дно ниже 26.Теперь исходя из приведённых рассуждений, можно ожидать следующее локальное дно, возможно и дно всего года как раз в августе-сентябре, т к на этот период (03августа - 03сентября) приходится очередная максимальная долговая нагрузка.Плюс возможно ещё не иссякший к этому периоду экспорт подбросит предложение валюты.Значения сложно предугадать, но соблюдая пропорцию, можно предположить вход опять под 26...ну скажем может и до 25.Глубже логика не позволяет пройти, т к потом сразу может образоваться очень резкий скачёк, что добавит других нежелательных проблем.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.