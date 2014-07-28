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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:26

  prodigy написав:Пиреус в 2016 неплохо выручал с приемом(у них курсы всегда были в топ 5), но 2017 многое поменялось и больше 2к сдать сложно, если не по знакомству


Через текущие-мгновенные ,как вариант ,если не горит...и в ту и в иную сторону..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:34

Юнекс загоняет :)

Хотел сегодня маленько слить, но не успеваю.
Верняк завтра -5-10 коп. :(
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:49

  Очкарик написав:Хотел сегодня маленько слить, но не успеваю.
Верняк завтра -5-10 коп. :(

А в субботу- воскресенье назад +5 +10. Имхо проверим? Если есть точки кроме банков.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Crop
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:03

Crop
Я не валютчик, да и суммы небольшие - сдаю по дороге, времени мало.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:52

  Очкарик написав:Хотел сегодня маленько слить, но не успеваю.
Верняк завтра -5-10 коп. :(


Та если маленько то разница маленькая.Но к юнексу нужно всегда присматриваться, курсы самые актуальные, всё ж любые деньги сверху не лишние.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Привіт. Зайшов почитати. Тут тиша, в контексті бардак і міряння ... носами... Тільки мені здається що Перес - ОксанаанаксО?
Про курс, до 26.5 дійшли, як і писав. Найстрашнішу суму 600+ млн легко перепозичили. В квітні чекаю біля 27 і репатріація питання 48ме. Постараюся пояснити на вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:18

В трамвае высказался на предложение спрогнозировать курс, конечно хотел это здесь написать как ориентир Возможных курсовых движений

Один из вариантов развития событий по курсу основывается на зависимости от сумм долговых выплат.Здесь многие в обсуждениях связывали это.Т е в отсутствие внешнего финансирования, усилился внутренний валютный пылесос.Мы наблюдали заметную просадку доллара недавно, она совпадала с выплатами февраля - марта.Видели локальное дно ниже 26.Теперь исходя из приведённых рассуждений, можно ожидать следующее локальное дно, возможно и дно всего года как раз в августе-сентябре, т к на этот период (03августа - 03сентября) приходится очередная максимальная долговая нагрузка.Плюс возможно ещё не иссякший к этому периоду экспорт подбросит предложение валюты.Значения сложно предугадать, но соблюдая пропорцию, можно предположить вход опять под 26...ну скажем может и до 25.Глубже логика не позволяет пройти, т к потом сразу может образоваться очень резкий скачёк, что добавит других нежелательных проблем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:21

  orest написав:Привіт. Зайшов почитати. Тут тиша, в контексті бардак і міряння ... носами... Тільки мені здається що Перес - ОксанаанаксО?
Про курс, до 26.5 дійшли, як і писав. Найстрашнішу суму 600+ млн легко перепозичили. В квітні чекаю біля 27 і репатріація питання 48ме. Постараюся пояснити на вихідних.


Привет.А мне показалось, что это заменитель чая. :D Выложил идею наложения курса на график помесячных долговых выплат.Предупрежу, что конечно эта зависимость только один из множества факторов, но я и не только его чётко увидел.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Интересно ,Вы здесь фантазируете по "куточкам".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:24

Перес де Куэльяр

Добро пожаловать!
Я как раз и подумывал пригласить тебя/Вас (нужное подчеркнуть) в междусобойчик наш, как меня когда-то пригласили. Во всяком случае, твои посты в трамвае не режут глаз
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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