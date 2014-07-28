Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:16

Перес де Куэльяр



Яке Ваше панове бачення на наступний тиждень?



Дело в том, что наступная неделя это наступный месяц.По стандарту это какой то рост.Орест также высказался за приближение к 27.Я отношусь к разряду не играющих в текущем диапазоне, а сдающих или покупающих по мере надобности, поэтому совсем безразличен.Т е в любом случае выход из валюты является рисковой операцией, т к курс однозначно рукотворно загнан в минимумы.

ПС но конечно перед праздником сыграет фактор снижения покупки, а снизится ли продажа посмотрим.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.