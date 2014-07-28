Это так кажется.Дорогу сюда знают все.И ДС тут пишет иногда.А читают почти все , даже если и не пишут.Особенность - более дружелюбная атмосфера, кот иногда такие как я нарушают при появлении чего то типа сомилисракторов или явных троллей.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:08
Это так кажется.Дорогу сюда знают все.И ДС тут пишет иногда.А читают почти все , даже если и не пишут.Особенность - более дружелюбная атмосфера, кот иногда такие как я нарушают при появлении чего то типа сомилисракторов или явных троллей.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:44
Дякую. Пiзно ввечерi 27 дав бачення розвитку подiй на валютному ринку.Росту курса ще не було i всi чекали тiльки вниз або вгору. Ось 27 мар, 2018 23:24
ЛАД писал(а):
Ну что. на валютном рынке полная стабильность?
До пасхи? Или уже до майских?
Кто сумеет правильно спрогнозировать?
(Добавлю, +- 20-30 коп, я тоже считаю стабильностью).
курс на моментi був 26.25 Поки перше зiвпало ,друге теж менi виглядить реальним, бо перед Великоднем нанесуть долляра.Рiст на наступньому тижнi не очикую.I ще про цей загон який почався з 28 ранок.У вечерi мiй пост
Чому все так вийшло ,тому що перед загоном ЧР бовтався у хвостi довгий час , вiн був мертвий.В перiод загону дуже повiльно набирав оберти по зростанню курса ,без суттевоi переваги на спрос ,тому добавив всього +20 коп. Я поки притрумуюсь свого бачення розвитку подiй на валютрому ринку.Яке Ваше панове бачення на наступний тиждень?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:16
Перес де Куэльяр
Яке Ваше панове бачення на наступний тиждень?
Дело в том, что наступная неделя это наступный месяц.По стандарту это какой то рост.Орест также высказался за приближение к 27.Я отношусь к разряду не играющих в текущем диапазоне, а сдающих или покупающих по мере надобности, поэтому совсем безразличен.Т е в любом случае выход из валюты является рисковой операцией, т к курс однозначно рукотворно загнан в минимумы.
ПС но конечно перед праздником сыграет фактор снижения покупки, а снизится ли продажа посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:19
Да ,но мы последние два дня наблюдаем ,что с продажей все плохо на ЧР, некому впарить.
и допустим расшевелить не удается даже выросшему межбанку ,я пока не вижу что? может наличку сподвигнуть на опережающий рост ?При нынешней ситуации увы, это не минимум.Мое мнение.
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