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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 889890891892
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:08

  Перес де Куэльяр написав:Интересно ,Вы здесь фантазируете по "куточкам".

Это так кажется.Дорогу сюда знают все.И ДС тут пишет иногда.А читают почти все , даже если и не пишут.Особенность - более дружелюбная атмосфера, кот иногда такие как я нарушают :oops: при появлении чего то типа сомилисракторов или явных троллей.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:44

  Очкарик написав:Перес де Куэльяр

Добро пожаловать!
Я как раз и подумывал пригласить тебя/Вас (нужное подчеркнуть) в междусобойчик наш, как меня когда-то пригласили. Во всяком случае, Ваши посты в трамвае не режут глаз

Дякую. Пiзно ввечерi 27 дав бачення розвитку подiй на валютному ринку.Росту курса ще не було i всi чекали тiльки вниз або вгору. Ось 27 мар, 2018 23:24
ЛАД писал(а):
Ну что. на валютном рынке полная стабильность?
До пасхи? Или уже до майских?
Кто сумеет правильно спрогнозировать?
(Добавлю, +- 20-30 коп, я тоже считаю стабильностью).

Хотелось бы +20, а перед Пасхой -50 = 26
курс на моментi був 26.25 Поки перше зiвпало ,друге теж менi виглядить реальним, бо перед Великоднем нанесуть долляра.Рiст на наступньому тижнi не очикую.I ще про цей загон який почався з 28 ранок.У вечерi мiй пост
Сообщение Добавлено: Ср 28 мар, 2018 23:36

Перес де Куэльяр писал(а):
Почему тишина господа ? Все прочитали прогнозы «общедоступные» на завтрашний день по курсу доллара на межбанке.. Кто то может свою позицию имеет ?

*Відправлено з Чату



Я вот думаю ,что НБУ не сильно яро гасил сегодняшний пожар на межбанке ,считаю что рост завтра продолжится и предполагаю это наруку НБУ взбодрить рынок ,своего рода, создать движение после застоя ,перед походом вниз и тогда пожинать плоды.К обеду завтра пик ,в пятницу будем немного затухать .ЧР тоже выгодно будет по выросшему курсу отторговатся на выходных ,что бы в предпасхальную неделю отобратся дешевле.
Чому все так вийшло ,тому що перед загоном ЧР бовтався у хвостi довгий час , вiн був мертвий.В перiод загону дуже повiльно набирав оберти по зростанню курса ,без суттевоi переваги на спрос ,тому добавив всього +20 коп. Я поки притрумуюсь свого бачення розвитку подiй на валютрому ринку.Яке Ваше панове бачення на наступний тиждень?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 30 бер, 2018 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:16

Перес де Куэльяр

Яке Ваше панове бачення на наступний тиждень?

Дело в том, что наступная неделя это наступный месяц.По стандарту это какой то рост.Орест также высказался за приближение к 27.Я отношусь к разряду не играющих в текущем диапазоне, а сдающих или покупающих по мере надобности, поэтому совсем безразличен.Т е в любом случае выход из валюты является рисковой операцией, т к курс однозначно рукотворно загнан в минимумы.
ПС но конечно перед праздником сыграет фактор снижения покупки, а снизится ли продажа посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:19

  Vitl написав:Перес де Куэльяр

Яке Ваше панове бачення на наступний тиждень?

Дело в том, что наступная неделя это наступный месяц.По стандарту это какой то рост.Орест также высказался за приближение к 27.Я отношусь к разряду не играющих в текущем диапазоне, а сдающих или покупающих по мере надобности, поэтому совсем безразличен.Т е в любом случае выход из валюты является рисковой операцией, т к курс однозначно рукотворно загнан в минимумы.
ПС но конечно перед праздником сыграет фактор снижения покупки, а снизится ли продажа посмотрим.
Да ,но мы последние два дня наблюдаем ,что с продажей все плохо на ЧР, некому впарить.
и допустим расшевелить не удается даже выросшему межбанку ,я пока не вижу что? может наличку сподвигнуть на опережающий рост ?Если есть подозрения что рост может вызвать репатриация дивидендов,то уменьшив гривневую ликвидность от этого думаю появится валюта на межбанке для этих самых репатриантов.При нынешней ситуации увы, это не минимум.Мое мнение.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:06

  Очкарик написав:Хотел сегодня маленько слить, но не успеваю.
Верняк завтра -5-10 коп. :(


Лучше бы я ошибся, но всё так и есть, и роста на выходные не предвидится, ИМХО.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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