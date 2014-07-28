Перес де Куэльяр
Он же обещал на выходных развернуть идею. Тоже интересно, я пока не вижу предпосылок.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:35
Перес де Куэльяр
Он же обещал на выходных развернуть идею. Тоже интересно, я пока не вижу предпосылок.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
ждем конечно версию Ореста..но как по мне время 27 еще не наступило...если конечно не будет каких-то экстраординарных новостей..и при приближении к 26.8-26.9 будет довольно значительный слив ( и на МБ и на нале ) тех кому нужна гривна на ближайшие несколько месяцев для определенных целей и кот ждут удобного время для слива ...июнь-июль скорей рост на ожиданиях и откупах начнется...
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