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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 890891892893
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:35

Перес де Куэльяр
Он же обещал на выходных развернуть идею. Тоже интересно, я пока не вижу предпосылок.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ждем конечно версию Ореста..но как по мне время 27 еще не наступило...если конечно не будет каких-то экстраординарных новостей..и при приближении к 26.8-26.9 будет довольно значительный слив ( и на МБ и на нале ) тех кому нужна гривна на ближайшие несколько месяцев для определенных целей и кот ждут удобного время для слива ...июнь-июль скорей рост на ожиданиях и откупах начнется...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:15

Перес де Куэльяр

Мне вот интересно, Орест вброс делает специально , называя цифру 27 ,не говоря сроки в апреле ,что бы как "мартышки" повторяли везде все, я хочу дождаться его разьяснений по цепочке аргументов.

Ну ты грубовато пишешь, просьба не нужно.
Вброс - это когда кто то преследует цель, Орест не преследует, а анализирует.Кто мартышки.Не думаю, что Орест кому то обязан что то.

1 - было сказано к, в сторону 27, это не 27
2 - начало месяца традиционно бычий период, если одновременно возникнут медвежьи факторы. то будет их борьба и взаимопогашение, кто кого нужно посмотреть , а сейчас рано что то уже утверждать
3 - в нашей стране может произойти вообще всё что угодно в любой день - с этим поспорить может только глупый
4 - я считаю, что внутри тренда вниз, вполне могут возникнуть ситуации с необходимостью поднять курс для слива кому то особо приближённому. также может возникнуть пауза с приходом экспортной валюты, мало ли ещё чего, т о задёрг вверх имеет вероятность.
ПС надеюсь на форумную дружбу, будем добрее, а пинать будем дятлов, которых тоже хватает
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:51

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  lincoln2 написав:ждем конечно версию Ореста..но как по мне время 27 еще не наступило...если конечно не будет каких-то экстраординарных новостей..и при приближении к 26.8-26.9 будет довольно значительный слив ( и на МБ и на нале ) тех кому нужна гривна на ближайшие несколько месяцев для определенных целей и кот ждут удобного время для слива ...июнь-июль скорей рост на ожиданиях и откупах начнется...
Я вот думаю , немного забегая наперед , если дальше продолжат ужесточение монетарной политики (учетная ставка , ручное управление м/б) ,для отжима валюты по дешевому курсу , можем и в октябре наблюдать 26 .(Нема куди дiватись) потому, что нет внешнего финансирования (помощи МВФ итд). Наличный рынок мертв , излишков гривны у людей и бизнеса стало меньше на преобретение валюты , следствием есть то ,что скрытая инфляция за два года сьедает доходы и она больше чем девальвация гривны ,это хороший повод скупить доллар ,без конкуренции населения и бизнеса ,который на грани рентабельности ,откуда же спрос будет и обьемы .?Может я ошибаюсь и этот период только сейчас , но многие жалуются что нет движения .Можете поправить меня я не экономист .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:02

  Vitl написав:Перес де Куэльяр

Мне вот интересно, Орест вброс делает специально , называя цифру 27 ,не говоря сроки в апреле ,что бы как "мартышки" повторяли везде все, я хочу дождаться его разьяснений по цепочке аргументов.

Ну ты грубовато пишешь, просьба не нужно.
Вброс - это когда кто то преследует цель, Орест не преследует, а анализирует.Кто мартышки.Не думаю, что Орест кому то обязан что то.

1 - было сказано к, в сторону 27, это не 27
2 - начало месяца традиционно бычий период, если одновременно возникнут медвежьи факторы. то будет их борьба и взаимопогашение, кто кого нужно посмотреть , а сейчас рано что то уже утверждать
3 - в нашей стране может произойти вообще всё что угодно в любой день - с этим поспорить может только глупый
4 - я считаю, что внутри тренда вниз, вполне могут возникнуть ситуации с необходимостью поднять курс для слива кому то особо приближённому. также может возникнуть пауза с приходом экспортной валюты, мало ли ещё чего, т о задёрг вверх имеет вероятность.
ПС надеюсь на форумную дружбу, будем добрее, а пинать будем дятлов, которых тоже хватает

Если ВЫ не поняли сути поста, пож .не комментируйте . Я отслеживаю где пишут ,что ожидаем 27 и мне интересно мнение ув. Ореста , сознательно он делает проверку или нет . И я на ТЫ не переходил . Так понятней .
Перес де Куэльяр
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