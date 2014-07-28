Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:15

Перес де Куэльяр



Мне вот интересно, Орест вброс делает специально , называя цифру 27 ,не говоря сроки в апреле ,что бы как "мартышки" повторяли везде все, я хочу дождаться его разьяснений по цепочке аргументов.



Ну ты грубовато пишешь, просьба не нужно.

Вброс - это когда кто то преследует цель, Орест не преследует, а анализирует.Кто мартышки.Не думаю, что Орест кому то обязан что то.



1 - было сказано к, в сторону 27, это не 27

2 - начало месяца традиционно бычий период, если одновременно возникнут медвежьи факторы. то будет их борьба и взаимопогашение, кто кого нужно посмотреть , а сейчас рано что то уже утверждать

3 - в нашей стране может произойти вообще всё что угодно в любой день - с этим поспорить может только глупый

4 - я считаю, что внутри тренда вниз, вполне могут возникнуть ситуации с необходимостью поднять курс для слива кому то особо приближённому. также может возникнуть пауза с приходом экспортной валюты, мало ли ещё чего, т о задёрг вверх имеет вероятность.

ПС надеюсь на форумную дружбу, будем добрее, а пинать будем дятлов, которых тоже хватает

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.