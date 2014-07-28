Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:46

Вітаю Вас тут. Привіт усім. На вихідних трошки роботи дома буде, на цвинтарі треба поїхати, в неділю до церкви і до батьків, тому викладу бачення сьогодні.Одже 26,5 ми таки побачили і на МБ і на готівці. І саме ОВДП стало аргументом (одним з головних, на рівні з 4G). Як і писав на початку року, виплати по боргах (і зовнішніх і внутрішніх) не стали фактором руху курсу до 30. Більше того, все без проблем виплачується. Інтригою могло бути повернення власне тих 600+ млн. внутрішніх, але не стало – також без проблем пере позичили. Єдине, що крім відсотків ще захотіли маленького додаткового подарунку у вигляді курсової різниці, який їм і організували.До Паски тепер будемо рухатися до 26, щоб скупити готівкову пропозицію задешево. Тепер щодо квітня після свят, сподіваюся на похід ближче до 27. І репатріація дивідендів тут буде питання далеко не найголовніше. По дивідендах я вже якось писав: з 2014 особливо виводити немає що. До 2014 є певний об’єм, але не критичний, адже всякі ахметовикосюки, у світлі останніх подій, можуть залишити суми тут (і швидше всього так і зроблять). Там є ризик попасти під конфіскацію. А тут можна вкластися в ОВДП чи інші папери, інвестувати назад у підприємство, адже новий валютний закон значно спрощує і здешевлює таку операцію (в результаті, полежить на депо до кращих часів чи і в справу пустять, якщо з ПДВ все утрясуть).Головними факторами росту буде інше: уже писав, передбачаю що додаткові надходження валюти на МБ у квітні значно зменшаться в порівнянні з лютим-березнем, це буде головна причина росту, пригасять трохи ОВДП; наступне – приватизація у травні, виглядає що вона таки буде і у квітні курс піднімуть для зливу (звичайно, частина грн. вже акумульована, але не вся, приватизація в травні не просто так, пояснював), а в травні уже спустять курс, щоб гривнева ціна об’єкту у валюті стала найменшою. Ну і ціна металу вже відобразиться (наслідки згадуваної тут торгової війни, тільки то не війна США з Китаєм, а США з Німеччиною).По готівці, готівка вже активно увійде в роль донора МБ і буде дешевшою за МБ. Чергові послаблення від НБУ щодо валютних спекуляцій банкам є каталізатором активізації порохотягу з готівки.Щодо попиту, якого ніби немає на готівці. А куди тоді дівається вся пропозиція? Хтось бачив закручені трилітрові банки з валютою? Що не купується на готівці класичними клієнтами йде в банки і на МБ. Попит на готівці, якого зараз немає, з’явиться зразу з появою першої тепличної зелені-огірочків з сільських тепличок на базарах. Це десь ближче до кінця місяця.Картину поламати може стрімкий ріст рубля, якщо протистояння Заходу і приуралля значно загостриться (механізм не раз пояснював, повторюватися не буду). Є ще питання валютних депозитів, якої недавно торкався, але тут спокій до червня-липня. Сюрприз з цієї сторони може настати тоді, коли більшість чекає дна.Підводячи підсумок, до Великодня рухаємося в напрямку 26, потім розвертаємося до 27. НБУ останніми дня ми чітко дав зрозуміти, що нижче 26 і вище 27 не бажає, а в цьому діапазоні – без проблем. Місячний пік бачиться між 15-20, але в умовах ручного керування і зовнішнього загострення, помилитися на кілька днів дуже легко.Дуже імовірним бачиться варіант, що кілька копійок під 26, які ми бачили - це був річний мінімум. І далі будемо локальні мінімуми спостерігати біля моїх озвучених на початку року 26,3 (моє бачення, можу помилятися).Ну і особисте прохання до Вас контролювати тут свою природну емоційність і імпульсивність. Тут ми звикли спілкуватися спокійно, виховано, без лишніх напрягів (вік уже не той). Хоч я і звернув увагу форуму на Вас в тому своєму дописі в «Контексті…», на який тяжко наважувався (не звик порушувати даного слова), Ви далеко не завжди і не у всьому праві, не все враховуєте і бачите, тому не варто переоцінювати чи недооцінювати себе і решта оточення (як персоналій так і чинників). Найбільше ціную об’єктивність і адекватність.П.С. Ще б Сибарита сюди затягнути…П.П.С. Тихона пробував повернути, не виходить. Очевидно, йому стало не цікаво. Чим вищий рівень обговорення буде організовано, тим більше вартих уваги людей підтягнеться. Може й Снупік повернеться…Усім гарних вихідних.