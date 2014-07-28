Перес де Куэльяр
Он же обещал на выходных развернуть идею. Тоже интересно, я пока не вижу предпосылок.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:35
Перес де Куэльяр
Он же обещал на выходных развернуть идею. Тоже интересно, я пока не вижу предпосылок.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
ждем конечно версию Ореста..но как по мне время 27 еще не наступило...если конечно не будет каких-то экстраординарных новостей..и при приближении к 26.8-26.9 будет довольно значительный слив ( и на МБ и на нале ) тех кому нужна гривна на ближайшие несколько месяцев для определенных целей и кот ждут удобного время для слива ...июнь-июль скорей рост на ожиданиях и откупах начнется...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:15
Перес де Куэльяр
Мне вот интересно, Орест вброс делает специально , называя цифру 27 ,не говоря сроки в апреле ,что бы как "мартышки" повторяли везде все, я хочу дождаться его разьяснений по цепочке аргументов.
Ну ты грубовато пишешь, просьба не нужно.
Вброс - это когда кто то преследует цель, Орест не преследует, а анализирует.Кто мартышки.Не думаю, что Орест кому то обязан что то.
1 - было сказано к, в сторону 27, это не 27
2 - начало месяца традиционно бычий период, если одновременно возникнут медвежьи факторы. то будет их борьба и взаимопогашение, кто кого нужно посмотреть , а сейчас рано что то уже утверждать
3 - в нашей стране может произойти вообще всё что угодно в любой день - с этим поспорить может только глупый
4 - я считаю, что внутри тренда вниз, вполне могут возникнуть ситуации с необходимостью поднять курс для слива кому то особо приближённому. также может возникнуть пауза с приходом экспортной валюты, мало ли ещё чего, т о задёрг вверх имеет вероятность.
ПС надеюсь на форумную дружбу, будем добрее, а пинать будем дятлов, которых тоже хватает
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:51
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Я вот думаю , немного забегая наперед , если дальше продолжат ужесточение монетарной политики (учетная ставка , ручное управление м/б) ,для отжима валюты по дешевому курсу , можем и в октябре наблюдать 26 .(Нема куди дiватись) потому, что нет внешнего финансирования (помощи МВФ итд). Наличный рынок мертв , излишков гривны у людей и бизнеса стало меньше на преобретение валюты , следствием есть то ,что скрытая инфляция за два года сьедает доходы и она больше чем девальвация гривны ,это хороший повод скупить доллар ,без конкуренции населения и бизнеса ,который на грани рентабельности ,откуда же спрос будет и обьемы .?Может я ошибаюсь и этот период только сейчас , но многие жалуются что нет движения .Можете поправить меня я не экономист .
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:02
Если ВЫ не поняли сути поста, пож .не комментируйте . Я отслеживаю где пишут ,что ожидаем 27 и мне интересно мнение ув. Ореста , сознательно он делает проверку или нет . И как ВЫ заметили я на ТЫ не перехожу даже когда хамят.Так думаю будет Вам доступней .
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:35
Перес де Куэльяр
Я не буду заострять внимание на выпаде.Просто поясню, что мы здесь давно договорились общаться на ты.Это не является оскорблением и плохим тоном.Запомни это и не делай проблемы.Бывают исключения, я их делаю для форумчан гораздо старше по возрасту.
По поводу Ореста я тебе написал в соответствии с твоим текстом, поэтому как уж есть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:39
Как раз о глобальных факторах я и писал совсем час назад, которых на первый взгляд не видно ни на торгах мб ни в кассе банка, но они никуда не делись.Они и не дадут выйти за определённые границы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:46
Перес де Куэльяр Вітаю Вас тут. Привіт усім. На вихідних трошки роботи дома буде, на цвинтарі треба поїхати, в неділю до церкви і до батьків, тому викладу бачення сьогодні.
Одже 26,5 ми таки побачили і на МБ і на готівці. І саме ОВДП стало аргументом (одним з головних, на рівні з 4G). Як і писав на початку року, виплати по боргах (і зовнішніх і внутрішніх) не стали фактором руху курсу до 30. Більше того, все без проблем виплачується. Інтригою могло бути повернення власне тих 600+ млн. внутрішніх, але не стало – також без проблем пере позичили. Єдине, що крім відсотків ще захотіли маленького додаткового подарунку у вигляді курсової різниці, який їм і організували.
До Паски тепер будемо рухатися до 26, щоб скупити готівкову пропозицію задешево. Тепер щодо квітня після свят, сподіваюся на похід ближче до 27. І репатріація дивідендів тут буде питання далеко не найголовніше. По дивідендах я вже якось писав: з 2014 особливо виводити немає що. До 2014 є певний об’єм, але не критичний, адже всякі ахметовикосюки, у світлі останніх подій, можуть залишити суми тут (і швидше всього так і зроблять). Там є ризик попасти під конфіскацію. А тут можна вкластися в ОВДП чи інші папери, інвестувати назад у підприємство, адже новий валютний закон значно спрощує і здешевлює таку операцію (в результаті, полежить на депо до кращих часів чи і в справу пустять, якщо з ПДВ все утрясуть).
Головними факторами росту буде інше: уже писав, передбачаю що додаткові надходження валюти на МБ у квітні значно зменшаться в порівнянні з лютим-березнем, це буде головна причина росту, пригасять трохи ОВДП; наступне – приватизація у травні, виглядає що вона таки буде і у квітні курс піднімуть для зливу (звичайно, частина грн. вже акумульована, але не вся, приватизація в травні не просто так, пояснював), а в травні уже спустять курс, щоб гривнева ціна об’єкту у валюті стала найменшою. Ну і ціна металу вже відобразиться (наслідки згадуваної тут торгової війни, тільки то не війна США з Китаєм, а США з Німеччиною).
По готівці, готівка вже активно увійде в роль донора МБ і буде дешевшою за МБ. Чергові послаблення від НБУ щодо валютних спекуляцій банкам є каталізатором активізації порохотягу з готівки.
Щодо попиту, якого ніби немає на готівці. А куди тоді дівається вся пропозиція? Хтось бачив закручені трилітрові банки з валютою? Що не купується на готівці класичними клієнтами йде в банки і на МБ. Попит на готівці, якого зараз немає, з’явиться зразу з появою першої тепличної зелені-огірочків з сільських тепличок на базарах. Це десь ближче до кінця місяця.
Картину поламати може стрімкий ріст рубля, якщо протистояння Заходу і приуралля значно загостриться (механізм не раз пояснював, повторюватися не буду). Є ще питання валютних депозитів, якої недавно торкався, але тут спокій до червня-липня. Сюрприз з цієї сторони може настати тоді, коли більшість чекає дна.
Підводячи підсумок, до Великодня рухаємося в напрямку 26, потім розвертаємося до 27. НБУ останніми дня ми чітко дав зрозуміти, що нижче 26 і вище 27 не бажає, а в цьому діапазоні – без проблем. Місячний пік бачиться між 15-20, але в умовах ручного керування і зовнішнього загострення, помилитися на кілька днів дуже легко.
Дуже імовірним бачиться варіант, що кілька копійок під 26, які ми бачили - це був річний мінімум. І далі будемо локальні мінімуми спостерігати біля моїх озвучених на початку року 26,3 (моє бачення, можу помилятися).
Ну і особисте прохання до Вас контролювати тут свою природну емоційність і імпульсивність. Тут ми звикли спілкуватися спокійно, виховано, без лишніх напрягів (вік уже не той ). Хоч я і звернув увагу форуму на Вас в тому своєму дописі в «Контексті…», на який тяжко наважувався (не звик порушувати даного слова), Ви далеко не завжди і не у всьому праві, не все враховуєте і бачите, тому не варто переоцінювати чи недооцінювати себе і решта оточення (як персоналій так і чинників). Найбільше ціную об’єктивність і адекватність.
П.С. Ще б Сибарита сюди затягнути…
П.П.С. Тихона пробував повернути, не виходить. Очевидно, йому стало не цікаво. Чим вищий рівень обговорення буде організовано, тим більше вартих уваги людей підтягнеться. Може й Снупік повернеться…
Усім гарних вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:54
Вы знаете, я не привык ТЫкать незнакомым мне людям и Вас попрошу мне не ТЫкать.Другим, это Ваше право ,со мной пожалуйста на Вы.Думаю , что мы поняли друг друга.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
может голосовалку , дата когда ожидать пробой 27.00 на приём ?
Зараз переглядають цей форум: Перес де Куэльяр і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
реклама
|