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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:26
Перес де Куэльяр написав: Vitl написав:Перес де Куэльяр
Я не буду заострять внимание на выпаде.Просто поясню, что мы здесь давно договорились общаться на ты.Это не является оскорблением и плохим тоном.Запомни это и не делай проблемы.Бывают исключения, я их делаю для форумчан гораздо старше по возрасту.
По поводу Ореста я тебе написал в соответствии с твоим текстом, поэтому как уж есть.
Вы знаете, я не привык ТЫкать незнакомым мне людям и Вас попрошу мне не ТЫкать.Другим, это Ваше право ,со мной пожалуйста на Вы.Думаю , что мы поняли друг друга.
Нет не поняли.Ты не понял.Я ещё раз тебе повторю, что не нужно здесь устанавливать свои правила, хотя они и близки к общепринятым.Ещё раз повторю, что ни я ни кто другой этим тебя не оскорбляет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:29
orest
Я конечно очень кратко, но в основе так и написал, что слив для своих и уменьшение предложения - факторы для поднятия доллара.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:48
lincoln2 написав:
может голосовалку , дата когда ожидать пробой 27.00 на приём ?
Це наврядче. 27 імовірно на МБ, готівка, мабуть, дешевша буде на копійок 20.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:49
Vitl написав: Перес де Куэльяр написав: Vitl написав:Перес де Куэльяр
Я не буду заострять внимание на выпаде.Просто поясню, что мы здесь давно договорились общаться на ты.Это не является оскорблением и плохим тоном.Запомни это и не делай проблемы.Бывают исключения, я их делаю для форумчан гораздо старше по возрасту.
По поводу Ореста я тебе написал в соответствии с твоим текстом, поэтому как уж есть.
Вы знаете, я не привык ТЫкать незнакомым мне людям и Вас попрошу мне не ТЫкать.Другим, это Ваше право ,со мной пожалуйста на Вы.Думаю , что мы поняли друг друга.
Нет не поняли.Ты не понял.Я ещё раз тебе повторю, что не нужно здесь устанавливать свои правила, хотя они и близки к общепринятым.Ещё раз повторю, что ни я ни кто другой этим тебя не оскорбляет.
ДА Я ВИЖУ ,ЧТО ТЫ ПЕС НЕОБРАЗОВАННЫЙ ,ЯЙЦА ЗАНОСИШЬ НА ПОВОРОТАХ ,ТАКОЙ ТОН НОРМ.ИЛИ ОЧКО ДЫМИТ.МОЖЕМ ТАК ТЕРЕТЬ ПО ПОНЯТИЯМ?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 30 бер, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:54
Перес де Куэльяр
шёл бы ты обратно в трамвай спекулировать...
а шо делать?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:57
lincoln2 написав:
может голосовалку , дата когда ожидать пробой 27.00 на приём ?
Как сказала Савченко это какой-то сюрреализм, да давно должно было быть 27.
Сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69,0 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.
У людей мало гривны, это мое личное наблюдение по бизнесу. Вот не то, чтобы мало, но вот после того, как потратили на еду и ЖКХ, мало остается гривны, и на какие-то покупки промтоваров или большие покупки на 100 процентов идет доллар из загашников.
Я вот наблюдаю эту возню в наших высших эшелонах власти, Савченко пуляет с миномета по люстре, генпрокурора по слухам не пускают в США, главу САП прослушивают с аквариума, ё п р с т, все с ума сошли.
Но есть же очевидные решения. Принимайте программу по привлечению иностранных инвестиций, пусть люди заходят, вкладывают свои кровные деньги в экономику Украины, они же не заберут в зад, построенный в Одесской области завод или терминал, да дайте им гарантии государственные, что на них не наедут, освободите их вообще от налогов на 5-10 лет на производство, пусть строят заводы, фабрики, причалы, налоги пойдут от зарплат наемным работникам, инфраструктура будет строиться, дороги, причалы - это на десятилетия.
То просто беда какая-то, тяжело читать новости, все грызутся, все ищут выгоду для себя. Годы идут.
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