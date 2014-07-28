Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:57

lincoln2 написав: может голосовалку , дата когда ожидать пробой 27.00 на приём ? может голосовалку , дата когда ожидать пробой 27.00 на приём ?

Как сказала Савченко это какой-то сюрреализм, да давно должно было быть 27.Сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69,0 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.У людей мало гривны, это мое личное наблюдение по бизнесу. Вот не то, чтобы мало, но вот после того, как потратили на еду и ЖКХ, мало остается гривны, и на какие-то покупки промтоваров или большие покупки на 100 процентов идет доллар из загашников.Я вот наблюдаю эту возню в наших высших эшелонах власти, Савченко пуляет с миномета по люстре, генпрокурора по слухам не пускают в США, главу САП прослушивают с аквариума, ё п р с т, все с ума сошли.Но есть же очевидные решения. Принимайте программу по привлечению иностранных инвестиций, пусть люди заходят, вкладывают свои кровные деньги в экономику Украины, они же не заберут в зад, построенный в Одесской области завод или терминал, да дайте им гарантии государственные, что на них не наедут, освободите их вообще от налогов на 5-10 лет на производство, пусть строят заводы, фабрики, причалы, налоги пойдут от зарплат наемным работникам, инфраструктура будет строиться, дороги, причалы - это на десятилетия.То просто беда какая-то, тяжело читать новости, все грызутся, все ищут выгоду для себя. Годы идут.