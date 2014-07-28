Я не буду заострять внимание на выпаде.Просто поясню, что мы здесь давно договорились общаться на ты.Это не является оскорблением и плохим тоном.Запомни это и не делай проблемы.Бывают исключения, я их делаю для форумчан гораздо старше по возрасту. По поводу Ореста я тебе написал в соответствии с твоим текстом, поэтому как уж есть.
Вы знаете, я не привык ТЫкать незнакомым мне людям и Вас попрошу мне не ТЫкать.Другим, это Ваше право ,со мной пожалуйста на Вы.Думаю , что мы поняли друг друга.
Нет не поняли.Ты не понял.Я ещё раз тебе повторю, что не нужно здесь устанавливать свои правила, хотя они и близки к общепринятым.Ещё раз повторю, что ни я ни кто другой этим тебя не оскорбляет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
lincoln2 написав:может голосовалку , дата когда ожидать пробой 27.00 на приём ?
Как сказала Савченко это какой-то сюрреализм, да давно должно было быть 27.
Сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69,0 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.
У людей мало гривны, это мое личное наблюдение по бизнесу. Вот не то, чтобы мало, но вот после того, как потратили на еду и ЖКХ, мало остается гривны, и на какие-то покупки промтоваров или большие покупки на 100 процентов идет доллар из загашников.
Я вот наблюдаю эту возню в наших высших эшелонах власти, Савченко пуляет с миномета по люстре, генпрокурора по слухам не пускают в США, главу САП прослушивают с аквариума, ё п р с т, все с ума сошли. Но есть же очевидные решения. Принимайте программу по привлечению иностранных инвестиций, пусть люди заходят, вкладывают свои кровные деньги в экономику Украины, они же не заберут в зад, построенный в Одесской области завод или терминал, да дайте им гарантии государственные, что на них не наедут, освободите их вообще от налогов на 5-10 лет на производство, пусть строят заводы, фабрики, причалы, налоги пойдут от зарплат наемным работникам, инфраструктура будет строиться, дороги, причалы - это на десятилетия.
То просто беда какая-то, тяжело читать новости, все грызутся, все ищут выгоду для себя. Годы идут.
Как по мне, по текущей ситуации , то вероятность 27-ми в апреле чуть более нуля - вчера очень резковато дернули вниз. Хотя я конечно думал/хотел, что хватит силенок дойти до 26.7. Не говорю что дальнейшее укрепление будет с такой же силой как раньше, но сильно вверх сейчас и в апреле как то слабо видится. Плюс были продажные интервенции нбу вчера (16 млн) и сегодня (32 млн) - нбу бдит за ситуацией. Если же выше я все-таки ошибаюсь и достигнем 27, то тогда ~26 (которые пару недель назад были) - это и было годовое дно и мы (большинство) его проспали.
Основною перевагою проведення валютних інтервенцій через функціонал Matching є анонімність. Котирування всіх учасників функціоналу, у тому числі Національного банку, виставляються анонімно, і учасники угоди з купівлі-продажу валюти отримують інформацію про контрагента лише після укладання угоди.
Так что те, кто раньше (год, два назад) использовал индикатор "таримся вместе с нбу" (особенно летом) - в этом году наверно останется без него(индикатора).
ПС2: Повторю свой небольшой вопрос из трамвайчика, может знаете
как физлицу выйти с продажей (/покупкой) на мб (через какой банк, чтоб с минимальными коммисиями)?
Есть такое сейчас вообще или мы еще не достигли такой степени либерализации?
Ты оказался слабаком.Я был уверен в таком окончании переговоров.А раз я знал всё заранее, то ты гораздо глупее .Кстати, твоё понимание валютной ситуации тоже очень примитивно.Ты мыслишь как я это называю - по тренду,и всякие высказывания типа - я не вижу, всегда наталкивают на мысль - а кто ты такой чтобы что то видеть и понимать, профильный дипломированный специалист, что ли
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.