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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:21
freeze написав:
ё п р с т, все с ума сошли.
Но есть же очевидные решения. Принимайте программу по привлечению иностранных инвестиций, пусть люди заходят, вкладывают свои кровные деньги в экономику Украины, они же не заберут в зад, построенный в Одесской области завод или терминал, да дайте им гарантии государственные, что на них не наедут, освободите их вообще от налогов на 5-10 лет на производство, пусть строят заводы, фабрики, причалы, налоги пойдут от зарплат наемным работникам, инфраструктура будет строиться, дороги, причалы - это на десятилетия.
То просто беда какая-то, тяжело читать новости, все грызутся, все ищут выгоду для себя. Годы идут.
инвестиции в завод уже есть, только он будет находится в Польше и торговать в Украину тоже.
Востаннє редагувалось ребе Нок
в П'ят 30 бер, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:22
ТЫ шестерка здесь ,и твое дело я указал ,холопское. то что постишь даже сам не понимаешь ,тебя за клоуна держат с которого пользы ну никакой.И ДОБАВЛЮ ПЁС НЕОБРАЗОВАННЫЙ ,КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ му***
Vitl написав:Перес де Куэльяр
Ты оказался слабаком.Я был уверен в таком окончании переговоров.А раз я знал всё заранее, то ты гораздо глупее .Кстати, твоё понимание валютной ситуации тоже очень примитивно.Ты мыслишь как я это называю - по тренду,и всякие высказывания типа - я не вижу, всегда наталкивают на мысль - а кто ты такой чтобы что то видеть и понимать, профильный дипломированный специалист, что ли
.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 30 бер, 2018 23:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:32
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:54
ты то че встряешь? Тоже мудило такое .
чик написав:Перес де Куэльяр
шёл бы ты обратно в трамвай спекулировать...
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 30 бер, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:03
МОЖЕТ ТАК НАДО С ВАМИ ОБЩАТЬСЯ ,НА БОЛЕЕ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ ? ЕСЛИ НЕТ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ О ЧЕМ МОЖНО ГОВОРИТЬ, ГРЫЗИТЕ ДРУГ ДРУГУ МОЗГ САМИ, ПЕРЕОДИЧЕСКИ ПОДЛИЗУЙТЕ ОЧКО.
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:34
Так тебя мудило медальки мои мозолят?если бы что то умное писал , думаю оценили, а так своего мнения нет , просто ноль
Vitl написав: Перес де Куэльяр написав:
ДА Я ВИЖУ ,ЧТО ТЫ ПЕС НЕОБРАЗОВАННЫЙ ,ЯЙЦА ЗАНОСИШЬ НА ПОВОРОТАХ ,ТАКОЙ ТОН НОРМ.ИЛИ ОЧКО ДЫМИТ.МОЖЕМ ТАК ТЕРЕТЬ ПО ПОНЯТИЯМ?
ДС, т к вы прогуливаетесь иногда в окрестностях, прошу обратить внимание...нет не на это хамство, а на то как я спокойно почти не реагирую
интересно, ему ещё медаль дадите или что то другое
.
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