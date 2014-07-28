Додано: Суб 31 бер, 2018 01:58

Corpocrator написав: я сам тот еще финансист)



может просветите? В общак даже лучше, уверен, есть там читатели, которые оценят.



как я понял с коротких позиций лимиты сняли вообще, на средние увеличили, а на длинные чуть снизили.



Собственно вопрос: короткие, средние и длинные - какие временные рамки у каждой?



По хомячить я имел в виду, что если банк нагребет валюты, даже на неделю - этого может быть достаточно для организации перекосов на рынке

Сибарит написав: В "общак" не рискую, прогонят на банковскую ветку

Изменение нормативов валютной позиции относится скорее к проблеме рисковости банков, чем непосредственно к валютному рынку.



Длинная валютная позиция - превышение валютных активов над валютными пассивами. Увеличили на 2%.

Короткая позиция - превышение пассивов над активами. Уменьшили на 2%.

Равенство активов и пассивов - закрытая позиция.

Т.о. общую разницу, в пределах которой банк теоретически может спекулировать оставили прежней - 11%, но перекидываться туда и обратно теперь можно быстрее. На самом деле возможности меньше, поскольку далеко не все активы и пассивы в живых деньгах. В "общак" не рискую, прогонят на банковскую веткуИзменение нормативов валютной позиции относится скорее к проблеме рисковости банков, чем непосредственно к валютному рынку.Длинная валютная позиция - превышение валютных активов над валютными пассивами. Увеличили на 2%.Короткая позиция - превышение пассивов над активами. Уменьшили на 2%.Равенство активов и пассивов - закрытая позиция.Т.о. общую разницу, в пределах которой банк теоретически может спекулировать оставили прежней - 11%, но перекидываться туда и обратно теперь можно быстрее. На самом деле возможности меньше, поскольку далеко не все активы и пассивы в живых деньгах.

Corpocrator написав: Всё равно както сложно, сроки так и не понял.



И ведь:



Раніше розмір дозволеного сальдо купівлі-продажу банками іноземних валют та банківських металів протягом одного робочого дня становив 0.5%, а з 4 серпня 2017 року - 1.0% від розміру регулятивного капіталу. З 30 березня поточного року ця вимога припинить діяти.



Разве это не значит, что банки могут теперь тарить валюту на всю свободную гривневую ликвидность?

Сибарит написав: Эти термины никак не связаны со сроками. Это показатель соотношения валютных активов и пассивов.

Неограниченно покупать не могут. Если у банка предельная короткая позиция 8% от активов, он может купить валюты на 11% и тогда у него будет максимальная длинная позиция 3%.

Но этого никто делать не будет. Валютные спекуляции не основной и слишком рискованный вид деятельности для банков. Привлекая гривну под 15%, переводя ее в валюту и размещая под 5%, банк получает процентные убытки. Покроет ли он их за счет курсовых разниц - большой вопрос.



Кратковременное влияние на валютный рынок возможно только из-за покупки банками валюты для приведения в норму короткой позиции, но это разово

Жесть, я думал вчера в общаке дно было в исполнении этого персонажа, но как водится, снизу снова постучали...ну ниче, скоро вывоняетсяНа счет валютных послаблений для банков, вот может кому будет полезно, Сибарит немного прояснил: