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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 892893894895
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:32

а вот и не подеретесь )

:lol:

:mrgreen: :twisted: :lol:
жгите
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:34

  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав: ДА Я ВИЖУ ,ЧТО ТЫ ПЕС НЕОБРАЗОВАННЫЙ ,ЯЙЦА ЗАНОСИШЬ НА ПОВОРОТАХ ,ТАКОЙ ТОН НОРМ.ИЛИ ОЧКО ДЫМИТ.МОЖЕМ ТАК ТЕРЕТЬ ПО ПОНЯТИЯМ?


ДС, т к вы прогуливаетесь иногда в окрестностях, прошу обратить внимание...нет не на это хамство, а на то как я спокойно почти не реагирую :D интересно, ему ещё медаль дадите или что то другое :?:

Так тебя мудило медальки мои мозолят?если бы что то умное писал , думаю оценили, а так своего мнения нет , просто ноль .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 01:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Жесть, я думал вчера в общаке дно было в исполнении этого персонажа, но как водится, снизу снова постучали...
ну ниче, скоро вывоняется


На счет валютных послаблений для банков, вот может кому будет полезно, Сибарит немного прояснил:

Corpocrator написав:я сам тот еще финансист)

может просветите? В общак даже лучше, уверен, есть там читатели, которые оценят.

как я понял с коротких позиций лимиты сняли вообще, на средние увеличили, а на длинные чуть снизили.

Собственно вопрос: короткие, средние и длинные - какие временные рамки у каждой?

По хомячить я имел в виду, что если банк нагребет валюты, даже на неделю - этого может быть достаточно для организации перекосов на рынке



Сибарит написав:В "общак" не рискую, прогонят на банковскую ветку :)
Изменение нормативов валютной позиции относится скорее к проблеме рисковости банков, чем непосредственно к валютному рынку.

Длинная валютная позиция - превышение валютных активов над валютными пассивами. Увеличили на 2%.
Короткая позиция - превышение пассивов над активами. Уменьшили на 2%.
Равенство активов и пассивов - закрытая позиция.
Т.о. общую разницу, в пределах которой банк теоретически может спекулировать оставили прежней - 11%, но перекидываться туда и обратно теперь можно быстрее. На самом деле возможности меньше, поскольку далеко не все активы и пассивы в живых деньгах.



Corpocrator написав:Всё равно както сложно, сроки так и не понял.

И ведь:

Раніше розмір дозволеного сальдо купівлі-продажу банками іноземних валют та банківських металів протягом одного робочого дня становив 0.5%, а з 4 серпня 2017 року - 1.0% від розміру регулятивного капіталу. З 30 березня поточного року ця вимога припинить діяти.

Разве это не значит, что банки могут теперь тарить валюту на всю свободную гривневую ликвидность?


Сибарит написав:Эти термины никак не связаны со сроками. Это показатель соотношения валютных активов и пассивов.
Неограниченно покупать не могут. Если у банка предельная короткая позиция 8% от активов, он может купить валюты на 11% и тогда у него будет максимальная длинная позиция 3%.
Но этого никто делать не будет. Валютные спекуляции не основной и слишком рискованный вид деятельности для банков. Привлекая гривну под 15%, переводя ее в валюту и размещая под 5%, банк получает процентные убытки. Покроет ли он их за счет курсовых разниц - большой вопрос.

Кратковременное влияние на валютный рынок возможно только из-за покупки банками валюты для приведения в норму короткой позиции, но это разово
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 07:18

  Перес де Куэльяр написав:
Vitlписал(а) Нет не поняли.Ты не понял.Я ещё раз тебе повторю, что не нужно танавливать свои правила, хотя они и близки к общепринятым.Ещё раз повторю, что ни я ни кто другой этим тебя не оскорбляет
ТЫ ЧУШКА ,НЕ ПОНИМАЕШЬ ЧТО ОТ ТЕБЯ ХОТЯТ, ЧЕ БЫЧИШЬСЯ.


чемодан-вокзал-кацапетовка
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 07:48

  Перес де Куэльяр написав:
  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав: ДА Я ВИЖУ ,ЧТО ТЫ ПЕС НЕОБРАЗОВАННЫЙ ,ЯЙЦА ЗАНОСИШЬ НА ПОВОРОТАХ ,ТАКОЙ ТОН НОРМ.ИЛИ ОЧКО ДЫМИТ.МОЖЕМ ТАК ТЕРЕТЬ ПО ПОНЯТИЯМ?


ДС, т к вы прогуливаетесь иногда в окрестностях, прошу обратить внимание...нет не на это хамство, а на то как я спокойно почти не реагирую :D интересно, ему ещё медаль дадите или что то другое :?:

Так тебя мудило медальки мои мозолят?если бы что то умное писал , думаю оценили, а так своего мнения нет , просто ноль .


у меня чутьё на таких *родов как ты, через 2-3 дня как "это ***" появилось в трамвае было занесено в бан

здесь вам не там...за 2 дня от тебя столько грязи, которой вообще не было
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:20

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нехай общаются...
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а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:26

Перес де Куэльяр По темі є що сказати, про квітень чи про 27? Чи стрінги-роліки так давлять, що думати важко? Виявляється є місце, де очевидні банальності уже не виглядають так революційно і доречно. Йди в бан друже-подружко, я чудово обійдусь без переказів твоїми словами того, що чуть раніше кимось написано на інших ресурсах. :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:34

  orest написав:
  lincoln2 написав:может голосовалку , дата когда ожидать пробой 27.00 на приём ?

Це наврядче. 27 імовірно на МБ, готівка, мабуть, дешевша буде на копійок 20.


я своё виденье писал ранее , диапазон на ближ. три месяца , что до 26.7-26.8 будут доганять на МБ , выкупая по пути частями..на пиках 26.6-26.8 сливать частями...и снова вниз к 25.8-26.2 -при такой структуре работы в обе стороны :
1. НБУ ( и иже с ним гос . структуры ) обеспечивают пополнение валют. заначки
( при постоянных 25+ Обьемы торгов будут гораздо меньше )
2. НБУ зарабатывать будет при этом , это в бюджет заложено и должно выполняться,иначе за недовыполение обязательств деда по головке не погладят .
3. загонят сильно ниже 26 - будет меньше слив валюты и больше конкурентов по приобритению в лице импортеров ,нерезов с девидендами ...

Кажется Сибарит у ДС , хорошо высказался по поводу выкупа НБУ..важнее всего объемы выкупа валюты , курс вторичен ( ты бери ,я себе еще нарисую )..почему-то все только про возврат долгов 2018 пишут..а с осени начнется сезонный спрос на валюту и долги в 2019 в большей степени внешние ,чем в 2018 , никто не отменял ..ближе к осени инвесторов (пофиК каких) желающих в ОВГЗ заходить ( пофиК какие) будет гораздо меньше чем сейчас ...

думаю уже с июля включат пылесос по полной ,не взирая на курс , и во тогда пойдем в сторону 29..пробитие 27 на прием , как по мне первый звоночек серьезного движа,потому и предложил голосовалку..
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