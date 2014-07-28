Жесть, я думал вчера в общаке дно было в исполнении этого персонажа, но как водится, снизу снова постучали... ну ниче, скоро вывоняется
На счет валютных послаблений для банков, вот может кому будет полезно, Сибарит немного прояснил:
Corpocrator написав:я сам тот еще финансист)
может просветите? В общак даже лучше, уверен, есть там читатели, которые оценят.
как я понял с коротких позиций лимиты сняли вообще, на средние увеличили, а на длинные чуть снизили.
Собственно вопрос: короткие, средние и длинные - какие временные рамки у каждой?
По хомячить я имел в виду, что если банк нагребет валюты, даже на неделю - этого может быть достаточно для организации перекосов на рынке
Сибарит написав:В "общак" не рискую, прогонят на банковскую ветку Изменение нормативов валютной позиции относится скорее к проблеме рисковости банков, чем непосредственно к валютному рынку.
Длинная валютная позиция - превышение валютных активов над валютными пассивами. Увеличили на 2%. Короткая позиция - превышение пассивов над активами. Уменьшили на 2%. Равенство активов и пассивов - закрытая позиция. Т.о. общую разницу, в пределах которой банк теоретически может спекулировать оставили прежней - 11%, но перекидываться туда и обратно теперь можно быстрее. На самом деле возможности меньше, поскольку далеко не все активы и пассивы в живых деньгах.
Corpocrator написав:Всё равно както сложно, сроки так и не понял.
И ведь:
Раніше розмір дозволеного сальдо купівлі-продажу банками іноземних валют та банківських металів протягом одного робочого дня становив 0.5%, а з 4 серпня 2017 року - 1.0% від розміру регулятивного капіталу. З 30 березня поточного року ця вимога припинить діяти.
Разве это не значит, что банки могут теперь тарить валюту на всю свободную гривневую ликвидность?
Сибарит написав:Эти термины никак не связаны со сроками. Это показатель соотношения валютных активов и пассивов. Неограниченно покупать не могут. Если у банка предельная короткая позиция 8% от активов, он может купить валюты на 11% и тогда у него будет максимальная длинная позиция 3%. Но этого никто делать не будет. Валютные спекуляции не основной и слишком рискованный вид деятельности для банков. Привлекая гривну под 15%, переводя ее в валюту и размещая под 5%, банк получает процентные убытки. Покроет ли он их за счет курсовых разниц - большой вопрос.
Кратковременное влияние на валютный рынок возможно только из-за покупки банками валюты для приведения в норму короткой позиции, но это разово
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Перес де Куэльяр По темі є що сказати, про квітень чи про 27? Чи стрінги-роліки так давлять, що думати важко? Виявляється є місце, де очевидні банальності уже не виглядають так революційно і доречно. Йди в бан друже-подружко, я чудово обійдусь без переказів твоїми словами того, що чуть раніше кимось написано на інших ресурсах.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
lincoln2 написав:может голосовалку , дата когда ожидать пробой 27.00 на приём ?
Це наврядче. 27 імовірно на МБ, готівка, мабуть, дешевша буде на копійок 20.
я своё виденье писал ранее , диапазон на ближ. три месяца , что до 26.7-26.8 будут доганять на МБ , выкупая по пути частями..на пиках 26.6-26.8 сливать частями...и снова вниз к 25.8-26.2 -при такой структуре работы в обе стороны : 1. НБУ ( и иже с ним гос . структуры ) обеспечивают пополнение валют. заначки ( при постоянных 25+ Обьемы торгов будут гораздо меньше ) 2. НБУ зарабатывать будет при этом , это в бюджет заложено и должно выполняться,иначе за недовыполение обязательств деда по головке не погладят . 3. загонят сильно ниже 26 - будет меньше слив валюты и больше конкурентов по приобритению в лице импортеров ,нерезов с девидендами ...
Кажется Сибарит у ДС , хорошо высказался по поводу выкупа НБУ..важнее всего объемы выкупа валюты , курс вторичен ( ты бери ,я себе еще нарисую )..почему-то все только про возврат долгов 2018 пишут..а с осени начнется сезонный спрос на валюту и долги в 2019 в большей степени внешние ,чем в 2018 , никто не отменял ..ближе к осени инвесторов (пофиК каких) желающих в ОВГЗ заходить ( пофиК какие) будет гораздо меньше чем сейчас ...
думаю уже с июля включат пылесос по полной ,не взирая на курс , и во тогда пойдем в сторону 29..пробитие 27 на прием , как по мне первый звоночек серьезного движа,потому и предложил голосовалку..