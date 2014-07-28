Додано: Суб 31 бер, 2018 08:34

orest написав: lincoln2 написав: может голосовалку , дата когда ожидать пробой 27.00 на приём ? может голосовалку , дата когда ожидать пробой 27.00 на приём ?

Це наврядче. 27 імовірно на МБ, готівка, мабуть, дешевша буде на копійок 20. Це наврядче. 27 імовірно на МБ, готівка, мабуть, дешевша буде на копійок 20.

я своё виденье писал ранее , диапазон на, что до 26.7-26.8 будут доганять на МБ , выкупая по пути частями..на пиках 26.6-26.8 сливать частями...и снова вниз к 25.8-26.2 -при такой структуре работы в обе стороны :1. НБУ ( и иже с ним гос . структуры ) обеспечивают пополнение валют. заначки( при25+ Обьемы торгов будут гораздо меньше )2. НБУ зарабатывать будет при этом , это в бюджет заложено и должно выполняться,иначе за недовыполение обязательств деда по головке не погладят .3. загонят сильно ниже 26 - будет меньше слив валюты и больше конкурентов по приобритению в лице импортеров ,нерезов с девидендами ...Кажется Сибарит у ДС , хорошо высказался по поводу выкупа НБУ..важнее всего объемы выкупа валюты , курс вторичен ( ты бери ,я себе еще нарисую )..почему-то все только про возврат долгов 2018 пишут..а с осени начнется сезонный спрос на валюту и долги в 2019 в большей степени внешние ,чем в 2018 , никто не отменял ..ближе к осени инвесторов (пофиК каких) желающих в ОВГЗ заходить ( пофиК какие) будет гораздо меньше чем сейчас ...думаю уже с июля включат пылесос по полной ,не взирая на курс , и во тогда пойдем в сторону 29..пробитие 27 на прием , как по мне первый звоночек серьезного движа,потому и предложил голосовалку..