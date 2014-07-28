Додано: Суб 31 бер, 2018 10:59

В последние дни часто отмечают, что курс обрёл какую то стабильность возле уровня 26,3.Тяготеет всё ниже, но выходные не показатель.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.