|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:59
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
В последние дни часто отмечают, что курс обрёл какую то стабильность возле уровня 26,3.Тяготеет всё ниже, но выходные не показатель.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:25
по 26.3 в пятницу сколько угодно (даже Приват),
вчера уже другая картина: с утра Альфа по 26,35(но гривны нет уже к 10.00),спасибо что "клиент банка" выручили частично(но после обеда быстро съехали на 26,10 как и большинство)
ПОВы вчера и сегодня светят 26,00/05-26,30
мне картина видится так:
27 не увидим в ближайшие 2-3 месяца(если только не будет приказа сверху), у банков первой 10-ки с валютой без проблем пока (при желание даже без заказа можно купить 2-3к в любом отделении)
вниз сильно не будет тоже, будем работать в коридоре 26,00-26,60
на недельных колебаниях больше 150-200грн с 1к заработать не выйдет, вопрос риторический: стоит ли париться, если даже бензин не окупается,ну а
если кто в кедах или роликах, тогда только в качестве аэробной нагрузки
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:38
хм-м-м, как бы тебе объяснить, Перес конечно не прав (не всем после трамвая просто переключаться), но из трамвая он был одним из немногих думающих.
Ты-Вы: ну не понял человек, чё вы с ним свару то устроили. Да еще набежали "наших бьют".
Толерантнее надо
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:41
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Кто рано встаёт - тому Альфа даёт.
Я - сова, всю жизнь страдаю.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:50
настоящих буйных мало(с), вот он там и зажигал
не набежали, а поставили провокатора-тролля на место
человек, который выставляет такую морду на аватар, хочет, чтобы его так и воспринимали не так ли?
Додано: Суб 31 бер, 2018 16:47
эт точно + "Cо своим уставом в чужой монастырь не ходят"
а шо делать?
Додано: Суб 31 бер, 2018 16:47
ты посты читал
ты что притворяешься.
я что какому то чмо буду одолжения делать.
кто устроил, я до последнего слова не грубил.
а ты если умный такой возьми на свой счёт всё что он мне накакал и расскажешь о запахах, вон Корпократор молодец. хорошо заметил - вывоняется.
Я понимаю, что ты пригласил его пообщаться, так общаться никто и не против был, а с грязными ногами тут нефиг делать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
реклама
|