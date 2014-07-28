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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:25
Vitl написав:
В последние дни часто отмечают, что курс обрёл какую то стабильность возле уровня 26,3.Тяготеет всё ниже, но выходные не показатель.
по 26.3 в пятницу сколько угодно (даже Приват),
вчера уже другая картина: с утра Альфа по 26,35(но гривны нет уже к 10.00),спасибо что "клиент банка" выручили частично(но после обеда быстро съехали на 26,10 как и большинство)
ПОВы вчера и сегодня светят 26,00/05-26,30
мне картина видится так:
27 не увидим в ближайшие 2-3 месяца(если только не будет приказа сверху), у банков первой 10-ки с валютой без проблем пока (при желание даже без заказа можно купить 2-3к в любом отделении)
вниз сильно не будет тоже, будем работать в коридоре 26,00-26,60
на недельных колебаниях больше 150-200грн с 1к заработать не выйдет, вопрос риторический: стоит ли париться, если даже бензин не окупается,ну а
если кто в кедах или роликах, тогда только в качестве аэробной нагрузки
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:38
Vitl написав:
Спасибо коллегам и модерации.
хм-м-м, как бы тебе объяснить, Перес конечно не прав (не всем после трамвая просто переключаться), но из трамвая он был одним из немногих думающих.
Ты-Вы: ну не понял человек, чё вы с ним свару то устроили. Да еще набежали "наших бьют".
Толерантнее надо
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:41
prodigy написав:
гривны нет уже к 10.00
Кто рано встаёт - тому Альфа даёт.
Я - сова, всю жизнь страдаю.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Суб 31 бер, 2018 14:50
Очкарик написав: Vitl написав:
Спасибо коллегам и модерации.
хм-м-м, как бы тебе объяснить, Перес конечно не прав (не всем после трамвая просто переключаться), но из трамвая он был одним из немногих думающих.
Ты-Вы: ну не понял человек, чё вы с ним свару то устроили. Да еще набежали "наших бьют".
Толерантнее надо
настоящих буйных мало(с), вот он там и зажигал
не набежали, а поставили провокатора-тролля на место
человек, который выставляет такую морду на аватар, хочет, чтобы его так и воспринимали
не так ли?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:47
prodigy написав:
человек, который выставляет такую морду на аватар, хочет, чтобы его так и воспринимали
не так ли?
эт точно + "Cо своим уставом в чужой монастырь не ходят"
а шо делать?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:47
Очкарик написав: Vitl написав:
Спасибо коллегам и модерации.
хм-м-м, как бы тебе объяснить, Перес конечно не прав (не всем после трамвая просто переключаться), но из трамвая он был одним из немногих думающих.
Ты-Вы: ну не понял человек, чё вы с ним свару то устроили. Да еще набежали "наших бьют".
Толерантнее надо
ты посты читал
ты что притворяешься.
я что какому то чмо буду одолжения делать.
кто устроил, я до последнего слова не грубил.
а ты если умный такой возьми на свой счёт всё что он мне накакал и расскажешь о запахах, вон Корпократор молодец. хорошо заметил - вывоняется.
Я понимаю, что ты пригласил его пообщаться, так общаться никто и не против был, а с грязными ногами тут нефиг делать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 01 кві, 2018 07:52
Наличка смотрю припала , думаю связано с приездом многих заробитчан на родину.. .. на этих выходных в ЕС празднуют Пасху , 4 дня выходных , до 3.04 , а там и наша подоспеет через несколько дней ..хороший повод передохнуть ,попраздновать и родных повидать , ну и понятно денег привезти европейских... думается следующая неделя разноплановое движение -МБ немного вверх , наличка немного вниз..
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lincoln2
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Додано: Нед 01 кві, 2018 08:42
с праздничком всех, кого касается
па 27 немного солью на жизнь после пасхи, если случится
а шо делать?
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:01
orest написав:Перес де Куэльяр
По темі є що сказати, про квітень чи про 27? Чи стрінги-роліки так давлять, що думати важко? Виявляється є місце, де очевидні банальності уже не виглядають так революційно і доречно. Йди в бан друже-подружко, я чудово обійдусь без переказів твоїми словами того, що чуть раніше кимось написано на інших ресурсах.
А як же ,є I про 27 ,i про квiтень ,i про якiсь ролики. Я от гадав , що Вам вiдповiсти на ваш пост , поки перебував у саунi ,та зробив деякI висновки ,по пунктах дуже стисло. Перше; Про 27 . Деякi в постах почали це швидко розносити,без обгрунтування ,мабуть у вас прочитали? .Я виклав свое бачення подiй руху курса доляра до Великодня I пiсля з цифрами , вы пIсля мене наклали мое бачення на свое оповiдання , я так зрозумiв , де б я ранiше вашого рукопису це мiг все прочитати ?, I мiй прогноз на квiтень виходить Ви пiдтримали , а якщо я вам скажу , що я завiдомо неправдиво виклав це i в мене iнше бачення курсу на квiтень , що ви скажите ?але, то таке , це вашi проблеми перед загалом ,який вас оточує .Поведiнка крис, якi бiгають, та тянуть все поживне щоб потiм у куточку тихо пережовувати ,така доля .Друге . Був колись поважний чоловiк з купою медальок мабуть за заслуги , але з вIком йому заважала велика ноша на головI ,бо дуже щось здавлювала , мабуть Iнколи треба було знiмати ii та провiтрюватись в загальному трамвайчику , щоб десь там не тисло .Третє .У вас здоровий глузд ? Яка подружко ?трохи "рамси" спутали ,чи нема що придумати ,на бiльше фантазii не вистачає .I ще ,як я бачу Ви стали на бiк хамла, якого я двiчi виправляв , нажаль ,для мене ви тепер, автоматично не авторитет ,I можете свою помилку виправити ,попросити ДС видалити той пост, де ви згадували про мене . Ось майже все розклали по полицях , дякую Ви вiльнi.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:39
Перес де Куэльяр написав:
Я вот думаю , немного забегая наперед , если дальше продолжат ужесточение монетарной политики (учетная ставка , ручное управление м/б) ,для отжима валюты по дешевому курсу , можем и в октябре наблюдать 26 .(Нема куди дiватись) потому, что нет внешнего финансирования (помощи МВФ итд). Наличный рынок мертв , излишков гривны у людей и бизнеса стало меньше на преобретение валюты , следствием есть то ,что скрытая инфляция за два года сьедает доходы и она больше чем девальвация гривны ,это хороший повод скупить доллар ,без конкуренции населения и бизнеса ,который на грани рентабельности ,откуда же спрос будет и обьемы .?Может я ошибаюсь и этот период только сейчас , но многие жалуются что нет движения .Можете поправить меня я не экономист .
в октябре будет 26 ?
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lincoln2
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