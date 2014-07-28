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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:04

  lincoln2 написав:Наличка смотрю припала , думаю связано с приездом многих заробитчан на родину.. .. на этих выходных в ЕС празднуют Пасху , 4 дня выходных , до 3.04 , а там и наша подоспеет через несколько дней ..хороший повод передохнуть ,попраздновать и родных повидать , ну и понятно денег привезти европейских... думается следующая неделя разноплановое движение -МБ немного вверх , наличка немного вниз..

А на чому МБ піде в гору? Головна інтрига, як на мене, 02-06 квітні: опустимося на готівці під 26 чи ні. Європа відпочиває в пятницю і понеділок, отже у вівторок і середу на МБ буде трохи більше пропозиції. Або наблизимося до 26,05-26,10 там (МБ) або НБУ серйозно поповнить вільні ЗВР (адже в п’ятницю зумів купити 40 лямів) і залишимося біля 26,2. В першому випадку готівка може піти під 26 що буде чудовим моментом для покупки валюти для тих, в кого є грн.
Усіх зі святом, не залежно від того, за Східним чи Західним календарем сьогодні святкуєте.
З нагоди такого великого сьогоднішнього свята прошу вибачення у всіх за надлишкову свою емоційність останнім часом, жити, на жаль, легше не стає, люди не добрішають.

Шановний Перес, з нагоди свята і у Вас прошу вибачення і надіюся, що це того вартує. І навіть не буду коментувати останній Ваш допис. В даній ситуації я став на сторону неписаних правил і клімату даної гілки і загальноприйнятих людських норм і культури спілкування. Чудово пам’ятаючи з чого розпочалася Ваша діяльність на форумі і її еволюцію, я з самого початку попросив змінити надлишковий емоційний супровід дописів. Скажу тільки одне: за перевищення необхідної оборони в тюрму садять. А в минулій ситуації Ваша реакція була неадекватно гостра і необґрунтовано хамська. Щиро надіюся, інцидент вичерпано і спосіб і зміст спілкування тут не зміниться, принагідно попереджаю – це перша і остання моя спроба. :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 10:59

Человек так устроен, что внутренне не хочет конфликтовать и старается обойти такие моменты.С этим связана наша огромная доброта к задротам, иногда мельтяшащим под ногами.Я всегда читаю форум и никогда от этого индивидуума ничего толкового не встречал.Даже более того, видел как на альтернативном ресурсе оно пыталось нагромоздить свою личность.Там за пару дней оно получило пилюлей полные штаны и возвернулось обратно, считая что здешний контингент всё простит. А оно вон как, и тут по морде получил.Глянул, кто плюсанул в эту какашку - так там все знакомые лица, которые ещё раньше него получили пилюлей и расплакались.Мне абсолютно ясно , что у этого чувака очень маленький рост и короткий...только с такими параметрами вкупе с малым объёмом головного мозга можно как собака кидаться на окружающих. получать по зубам, отскакивать и опять кидаться.Это неисправимо, это бешенство.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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