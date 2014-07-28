Додано: Нед 01 кві, 2018 10:04

lincoln2 написав: Наличка смотрю припала , думаю связано с приездом многих заробитчан на родину.. .. на этих выходных в ЕС празднуют Пасху , 4 дня выходных , до 3.04 , а там и наша подоспеет через несколько дней ..хороший повод передохнуть ,попраздновать и родных повидать , ну и понятно денег привезти европейских... думается следующая неделя разноплановое движение -МБ немного вверх , наличка немного вниз.. Наличка смотрю припала , думаю связано с приездом многих заробитчан на родину.. .. на этих выходных в ЕС празднуют Пасху , 4 дня выходных , до 3.04 , а там и наша подоспеет через несколько дней ..хороший повод передохнуть ,попраздновать и родных повидать , ну и понятно денег привезти европейских... думается следующая неделя разноплановое движение -МБ немного вверх , наличка немного вниз..

А на чому МБ піде в гору? Головна інтрига, як на мене, 02-06 квітні: опустимося на готівці під 26 чи ні. Європа відпочиває в пятницю і понеділок, отже у вівторок і середу на МБ буде трохи більше пропозиції. Або наблизимося до 26,05-26,10 там (МБ) або НБУ серйозно поповнить вільні ЗВР (адже в п’ятницю зумів купити 40 лямів) і залишимося біля 26,2. В першому випадку готівка може піти під 26 що буде чудовим моментом для покупки валюти для тих, в кого є грн.Усіх зі святом, не залежно від того, за Східним чи Західним календарем сьогодні святкуєте.З нагоди такого великого сьогоднішнього свята прошу вибачення у всіх за надлишкову свою емоційність останнім часом, жити, на жаль, легше не стає, люди не добрішають.Шановний, з нагоди свята і у Вас прошу вибачення і надіюся, що це того вартує. І навіть не буду коментувати останній Ваш допис. В даній ситуації я став на сторону неписаних правил і клімату даної гілки і загальноприйнятих людських норм і культури спілкування. Чудово пам’ятаючи з чого розпочалася Ваша діяльність на форумі і її еволюцію, я з самого початку попросив змінити надлишковий емоційний супровід дописів. Скажу тільки одне: за перевищення необхідної оборони в тюрму садять. А в минулій ситуації Ваша реакція була неадекватно гостра і необґрунтовано хамська. Щиро надіюся, інцидент вичерпано і спосіб і зміст спілкування тут не зміниться, принагідно попереджаю – це перша і остання моя спроба.