Додано: Нед 01 кві, 2018 13:21

orest написав:

Головна інтрига, як на мене, 02-06 квітні: опустимося на готівці під 26 чи ні. Європа відпочиває в пятницю і понеділок, отже у вівторок і середу на МБ буде трохи більше пропозиції. Або наблизимося до 26,05-26,10 там (МБ) або НБУ серйозно поповнить вільні ЗВР (адже в п’ятницю зумів купити 40 лямів) і залишимося біля 26,2. В першому випадку готівка може піти під 26 що буде чудовим моментом для покупки валюти для тих, в кого є грн. [/quote], по МБ чому 02-06.04 підросте , на відміну від готівки1.Щоб в вівторок 03.04 та середу 04.04 було більше пропозиції валюти , обов'язкової на продаж (50 % від надходження) на МБ ,треба щоб перерахування робилось 27-28.03 ..багато хто вже відпочивати став з 28.03...2-3.04 на мій погляд максимально мало буде ,бо частина перейде на продаж 4.03 ( якщо зарахування буде після 12.00 )...щось перейде на 05.04 ...3.04 з зовні , не так багато буде платежів зроблено ,бо тількі зі свят повиходять ..тобто більше платежів з закордону піде з 04-05.04, а це вже отримання й продаж може перескочити на 10.04 ( маю досвід як Валя ,затримує на день-два отримання платежів ,особливо перед святами )2.На наступному тижні очікують , не докомпенсований НДС .3.Можливі купівлі нерезидентами під девіденди.Але , є один фактор - в понеділок -вівторок ,багато хто збирається (знає про меншу кількість зовнішнього притоку ) продавати валюту з заначки під гривневі потреби , очікуючи трошки більшого курсу ,чим в минулу п'ятницю ,чи буде після 4.04 ( моя компанія , також продаж планує ставити на 03.04 ,але в нас трішки Євро ,з цим кросс-курсом ,хрєн вгадаєш ,коли краще)..побачимо , здається перші три пункти ,повинні перемогти ( чесно кажучи , не знаю що там з депосертифікатами ,ОВГЗ та іншими виплатами ,тому прогнозую по цим факторам)а от з 10.04 підемо вниз на МБ , це скоріш за все...