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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:21
А на чому МБ піде в гору?
orest написав:
Головна інтрига, як на мене, 02-06 квітні: опустимося на готівці під 26 чи ні. Європа відпочиває в пятницю і понеділок, отже у вівторок і середу на МБ буде трохи більше пропозиції. Або наблизимося до 26,05-26,10 там (МБ) або НБУ серйозно поповнить вільні ЗВР (адже в п’ятницю зумів купити 40 лямів) і залишимося біля 26,2. В першому випадку готівка може піти під 26 що буде чудовим моментом для покупки валюти для тих, в кого є грн. [/quote]Як на мене
, по МБ чому 02-06.04 підросте , на відміну від готівки
1.Щоб в вівторок 03.04 та середу 04.04 було більше пропозиції валюти , обов'язкової на продаж (50 % від надходження) на МБ ,треба щоб перерахування робилось 27-28.03 ..багато хто вже відпочивати став з 28.03...2-3.04 на мій погляд максимально мало буде ,бо частина перейде на продаж 4.03 ( якщо зарахування буде після 12.00 )...щось перейде на 05.04 ...3.04 з зовні , не так багато буде платежів зроблено ,бо тількі зі свят повиходять ..тобто більше платежів з закордону піде з 04-05.04, а це вже отримання й продаж може перескочити на 10.04 ( маю досвід як Валя ,затримує на день-два отримання платежів ,особливо перед святами )
2.На наступному тижні очікують , не докомпенсований НДС .
3.Можливі купівлі нерезидентами під девіденди.
Але , є один фактор - в понеділок -вівторок ,багато хто збирається (знає про меншу кількість зовнішнього притоку ) продавати валюту з заначки під гривневі потреби , очікуючи трошки більшого курсу ,чим в минулу п'ятницю ,чи буде після 4.04 ( моя компанія , також продаж планує ставити на 03.04 ,але в нас трішки Євро ,з цим кросс-курсом ,хрєн вгадаєш ,коли краще)..
побачимо , здається перші три пункти ,повинні перемогти ( чесно кажучи , не знаю що там з депосертифікатами ,ОВГЗ та іншими виплатами ,тому прогнозую по цим факторам)
а от з 10.04 підемо вниз на МБ , це скоріш за все...
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lincoln2
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Додано: Нед 01 кві, 2018 14:32
lincoln2 написав:
Як на мене , по МБ чому 02-06.04 підросте , на відміну від готівки
1.Щоб в вівторок 03.04 та середу 04.04 було більше пропозиції валюти , обов'язкової на продаж (50 % від надходження) на МБ ,треба щоб перерахування робилось 27-28.03 ..багато хто вже відпочивати став з 28.03...2-3.04 на мій погляд максимально мало буде ,бо частина перейде на продаж 4.03 ( якщо зарахування буде після 12.00 )...щось перейде на 05.04 ...3.04 з зовні , не так багато буде платежів зроблено ,бо тількі зі свят повиходять ..тобто більше платежів з закордону піде з 04-05.04, а це вже отримання й продаж може перескочити на 10.04 ( маю досвід як Валя ,затримує на день-два отримання платежів ,особливо перед святами )
2.На наступному тижні очікують , не докомпенсований НДС .
3.Можливі купівлі нерезидентами під девіденди.
Але , є один фактор - в понеділок -вівторок ,багато хто збирається (знає про меншу кількість зовнішнього притоку ) продавати валюту з заначки під гривневі потреби , очікуючи трошки більшого курсу ,чим в минулу п'ятницю ,чи буде після 4.04 ( моя компанія , також продаж планує ставити на 03.04 ,але в нас трішки Євро ,з цим кросс-курсом ,хрєн вгадаєш ,коли краще)..
побачимо , здається перші три пункти ,повинні перемогти ( чесно кажучи , не знаю що там з депосертифікатами ,ОВГЗ та іншими виплатами ,тому прогнозую по цим факторам)
а от з 10.04 підемо вниз на МБ , це скоріш за все...
Мабуть, є трішки різниця між затримкою в надходженнях доларів (не залежно звідки оплата, адже кореспондентський все одно в США), коли вихідні у США і євро (тим більше, вихідних в США немає). Звідси, у вівторок після обіду вже б мало щось з ЄС підтягнутися. Основне - середа-четвер, звичайно. Багато ще залежить від розміщення замовлень на купівлю, але понеділки рідко коли тішать значним ростом, адже багато хто розуміє, що купувати валюту в цей день не варто.
ПДВ очевидно, що недовідшкодували, але зробили це спеціально, розуміючи першочерговий вплив на курс. Враховуючи ручне керування величини курсу, дуже сумніваюся, що ПДВ дадуть з понеділка, розуміючи накладання ефекту на попит під репатріцію.
І ще одне, 02-06 квітня основним джерелом валюти буде готівка і ріст МБ потягне за собою ріст готівкового курсу. На рості здають менше, адже завтра буде дорожче, крім того, всі святкові приноси прикоритні стараються викупити максимально дешево. Тому, ріст курсу до Паски бачу не логічним.pavel 159
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orest
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Додано: Нед 01 кві, 2018 15:03
orest написав:
Звідси, у вівторок після обіду вже б мало щось з ЄС підтягнутися. Основне - середа-четвер, звичайно. Багато ще залежить від розміщення замовлень на купівлю, але понеділки рідко коли тішать значним ростом, адже багато хто розуміє, що купувати валюту в цей день не варто.
ПДВ очевидно, що недовідшкодували, але зробили це спеціально, розуміючи першочерговий вплив на курс. Враховуючи ручне керування величини курсу, дуже сумніваюся, що ПДВ дадуть з понеділка, розуміючи накладання ефекту на попит під репатріцію.
І ще одне, 02-06 квітня основним джерелом валюти буде готівка і ріст МБ потягне за собою ріст готівкового курсу. На рості здають менше, адже завтра буде дорожче, крім того, всі святкові приноси прикоритні стараються викупити максимально дешево. Тому, ріст курсу до Паски бачу не логічним.
по наличному согласен ,вниз ...по МБ ,столько факторов ,что какой перевесит ,никто не знает...остановлюсь все же на своем варианте МБ ...небольшой рост до среды , при попустительстве НБУ , на пике пару небольших долларовых интервенциий ...а потом НБУ в кусты ..рынок сам понемногу пойдет вниз , а со след неделе ситуативно , малыми партиями,чтоб не спугнуть тренд , НБУ будет выкупать валюту на МБ ,сначала по наилучшему курсу ,а потом и более широкими интервенции , опять же осторожно , чтоб сильно делеко вниз не загнать...
посмотрим ,ждать не долго осталось...
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lincoln2
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