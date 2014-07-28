orest написав:Перес де Куэльяр По темі є що сказати, про квітень чи про 27? Чи стрінги-роліки так давлять, що думати важко? Виявляється є місце, де очевидні банальності уже не виглядають так революційно і доречно. Йди в бан друже-подружко, я чудово обійдусь без переказів твоїми словами того, що чуть раніше кимось написано на інших ресурсах.
А як же ,є I про 27 ,i про квiтень ,i про якiсь ролики. Я от гадав , що Вам вiдповiсти на ваш пост , поки перебував у саунi ,та зробив деякI висновки ,по пунктах дуже стисло. Перше; Про 27 . Деякi в постах почали це швидко розносити,без обгрунтування ,мабуть у вас прочитали? .Я виклав свое бачення подiй руху курса доляра до Великодня I пiсля з цифрами , вы пIсля мене наклали мое бачення на свое оповiдання , я так зрозумiв , де б я ранiше вашого рукопису це мiг все прочитати ?, I мiй прогноз на квiтень виходить Ви пiдтримали , а якщо я вам скажу , що я завiдомо неправдиво виклав це i в мене iнше бачення курсу на квiтень , що ви скажите ?але, то таке , це вашi проблеми перед загалом ,який вас оточує .Поведiнка крис, якi бiгають, та тянуть все поживне щоб потiм у куточку тихо пережовувати ,така доля .Друге . Був колись поважний чоловiк з купою медальок мабуть за заслуги , але з вIком йому заважала велика ноша на головI ,бо дуже щось здавлювала , мабуть Iнколи треба було знiмати ii та провiтрюватись в загальному трамвайчику , щоб десь там не тисло .Третє .У вас здоровий глузд ? Яка подружко ?трохи "рамси" спутали ,чи нема що придумати ,на бiльше фантазii не вистачає .I ще ,як я бачу Ви стали на бiк хамла, якого я двiчi виправляв , нажаль ,для мене ви тепер, автоматично не авторитет ,I можете свою помилку виправити ,попросити ДС видалити той пост, де ви згадували про мене . Ось майже все розклали по полицях , дякую Ви вiльнi.
Перес де Куэльяр написав:Я вот думаю , немного забегая наперед , если дальше продолжат ужесточение монетарной политики (учетная ставка , ручное управление м/б) ,для отжима валюты по дешевому курсу , можем и в октябре наблюдать 26 .(Нема куди дiватись) потому, что нет внешнего финансирования (помощи МВФ итд). Наличный рынок мертв , излишков гривны у людей и бизнеса стало меньше на преобретение валюты , следствием есть то ,что скрытая инфляция за два года сьедает доходы и она больше чем девальвация гривны ,это хороший повод скупить доллар ,без конкуренции населения и бизнеса ,который на грани рентабельности ,откуда же спрос будет и обьемы .?Может я ошибаюсь и этот период только сейчас , но многие жалуются что нет движения .Можете поправить меня я не экономист .
lincoln2 написав:Наличка смотрю припала , думаю связано с приездом многих заробитчан на родину.. .. на этих выходных в ЕС празднуют Пасху , 4 дня выходных , до 3.04 , а там и наша подоспеет через несколько дней ..хороший повод передохнуть ,попраздновать и родных повидать , ну и понятно денег привезти европейских... думается следующая неделя разноплановое движение -МБ немного вверх , наличка немного вниз..
А на чому МБ піде в гору? Головна інтрига, як на мене, 02-06 квітні: опустимося на готівці під 26 чи ні. Європа відпочиває в пятницю і понеділок, отже у вівторок і середу на МБ буде трохи більше пропозиції. Або наблизимося до 26,05-26,10 там (МБ) або НБУ серйозно поповнить вільні ЗВР (адже в п’ятницю зумів купити 40 лямів) і залишимося біля 26,2. В першому випадку готівка може піти під 26 що буде чудовим моментом для покупки валюти для тих, в кого є грн. Усіх зі святом, не залежно від того, за Східним чи Західним календарем сьогодні святкуєте. З нагоди такого великого сьогоднішнього свята прошу вибачення у всіх за надлишкову свою емоційність останнім часом, жити, на жаль, легше не стає, люди не добрішають.
Шановний Перес, з нагоди свята і у Вас прошу вибачення і надіюся, що це того вартує. І навіть не буду коментувати останній Ваш допис. В даній ситуації я став на сторону неписаних правил і клімату даної гілки і загальноприйнятих людських норм і культури спілкування. Чудово пам’ятаючи з чого розпочалася Ваша діяльність на форумі і її еволюцію, я з самого початку попросив змінити надлишковий емоційний супровід дописів. Скажу тільки одне: за перевищення необхідної оборони в тюрму садять. А в минулій ситуації Ваша реакція була неадекватно гостра і необґрунтовано хамська. Щиро надіюся, інцидент вичерпано і спосіб і зміст спілкування тут не зміниться, принагідно попереджаю – це перша і остання моя спроба.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
А на чому МБ піде в гору? Головна інтрига, як на мене, 02-06 квітні: опустимося на готівці під 26 чи ні. Європа відпочиває в пятницю і понеділок, отже у вівторок і середу на МБ буде трохи більше пропозиції. Або наблизимося до 26,05-26,10 там (МБ) або НБУ серйозно поповнить вільні ЗВР (адже в п’ятницю зумів купити 40 лямів) і залишимося біля 26,2. В першому випадку готівка може піти під 26 що буде чудовим моментом для покупки валюти для тих, в кого є грн. [/quote]
Як на мене , по МБ чому 02-06.04 підросте , на відміну від готівки 1.Щоб в вівторок 03.04 та середу 04.04 було більше пропозиції валюти , обов'язкової на продаж (50 % від надходження) на МБ ,треба щоб перерахування робилось 27-28.03 ..багато хто вже відпочивати став з 28.03...2-3.04 на мій погляд максимально мало буде ,бо частина перейде на продаж 4.03 ( якщо зарахування буде після 12.00 )...щось перейде на 05.04 ...3.04 з зовні , не так багато буде платежів зроблено ,бо тількі зі свят повиходять ..тобто більше платежів з закордону піде з 04-05.04, а це вже отримання й продаж може перескочити на 10.04 ( маю досвід як Валя ,затримує на день-два отримання платежів ,особливо перед святами ) 2.На наступному тижні очікують , не докомпенсований НДС . 3.Можливі купівлі нерезидентами під девіденди. Але , є один фактор - в понеділок -вівторок ,багато хто збирається (знає про меншу кількість зовнішнього притоку ) продавати валюту з заначки під гривневі потреби , очікуючи трошки більшого курсу ,чим в минулу п'ятницю ,чи буде після 4.04 ( моя компанія , також продаж планує ставити на 03.04 ,але в нас трішки Євро ,з цим кросс-курсом ,хрєн вгадаєш ,коли краще).. побачимо , здається перші три пункти ,повинні перемогти ( чесно кажучи , не знаю що там з депосертифікатами ,ОВГЗ та іншими виплатами ,тому прогнозую по цим факторам) а от з 10.04 підемо вниз на МБ , це скоріш за все...
lincoln2 написав:Як на мене , по МБ чому 02-06.04 підросте , на відміну від готівки 1.Щоб в вівторок 03.04 та середу 04.04 було більше пропозиції валюти , обов'язкової на продаж (50 % від надходження) на МБ ,треба щоб перерахування робилось 27-28.03 ..багато хто вже відпочивати став з 28.03...2-3.04 на мій погляд максимально мало буде ,бо частина перейде на продаж 4.03 ( якщо зарахування буде після 12.00 )...щось перейде на 05.04 ...3.04 з зовні , не так багато буде платежів зроблено ,бо тількі зі свят повиходять ..тобто більше платежів з закордону піде з 04-05.04, а це вже отримання й продаж може перескочити на 10.04 ( маю досвід як Валя ,затримує на день-два отримання платежів ,особливо перед святами ) 2.На наступному тижні очікують , не докомпенсований НДС . 3.Можливі купівлі нерезидентами під девіденди. Але , є один фактор - в понеділок -вівторок ,багато хто збирається (знає про меншу кількість зовнішнього притоку ) продавати валюту з заначки під гривневі потреби , очікуючи трошки більшого курсу ,чим в минулу п'ятницю ,чи буде після 4.04 ( моя компанія , також продаж планує ставити на 03.04 ,але в нас трішки Євро ,з цим кросс-курсом ,хрєн вгадаєш ,коли краще).. побачимо , здається перші три пункти ,повинні перемогти ( чесно кажучи , не знаю що там з депосертифікатами ,ОВГЗ та іншими виплатами ,тому прогнозую по цим факторам) а от з 10.04 підемо вниз на МБ , це скоріш за все...
Мабуть, є трішки різниця між затримкою в надходженнях доларів (не залежно звідки оплата, адже кореспондентський все одно в США), коли вихідні у США і євро (тим більше, вихідних в США немає). Звідси, у вівторок після обіду вже б мало щось з ЄС підтягнутися. Основне - середа-четвер, звичайно. Багато ще залежить від розміщення замовлень на купівлю, але понеділки рідко коли тішать значним ростом, адже багато хто розуміє, що купувати валюту в цей день не варто. ПДВ очевидно, що недовідшкодували, але зробили це спеціально, розуміючи першочерговий вплив на курс. Враховуючи ручне керування величини курсу, дуже сумніваюся, що ПДВ дадуть з понеділка, розуміючи накладання ефекту на попит під репатріцію. І ще одне, 02-06 квітня основним джерелом валюти буде готівка і ріст МБ потягне за собою ріст готівкового курсу. На рості здають менше, адже завтра буде дорожче, крім того, всі святкові приноси прикоритні стараються викупити максимально дешево. Тому, ріст курсу до Паски бачу не логічним.
pavel 159 Вітаю. Абревіатура СВН - секта валютних невдах. Так один добрий чоловік, який також не вирізняється виваженістю і культурою спілкування, обізвав постійних дописувачів даної гілки через їх приналежність до типових "хомяків". Трамвай - це Валютный рынок в контексте
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав: Звідси, у вівторок після обіду вже б мало щось з ЄС підтягнутися. Основне - середа-четвер, звичайно. Багато ще залежить від розміщення замовлень на купівлю, але понеділки рідко коли тішать значним ростом, адже багато хто розуміє, що купувати валюту в цей день не варто. ПДВ очевидно, що недовідшкодували, але зробили це спеціально, розуміючи першочерговий вплив на курс. Враховуючи ручне керування величини курсу, дуже сумніваюся, що ПДВ дадуть з понеділка, розуміючи накладання ефекту на попит під репатріцію. І ще одне, 02-06 квітня основним джерелом валюти буде готівка і ріст МБ потягне за собою ріст готівкового курсу. На рості здають менше, адже завтра буде дорожче, крім того, всі святкові приноси прикоритні стараються викупити максимально дешево. Тому, ріст курсу до Паски бачу не логічним.
по наличному согласен ,вниз ...по МБ ,столько факторов ,что какой перевесит ,никто не знает...остановлюсь все же на своем варианте МБ ...небольшой рост до среды , при попустительстве НБУ , на пике пару небольших долларовых интервенциий ...а потом НБУ в кусты ..рынок сам понемногу пойдет вниз , а со след неделе ситуативно , малыми партиями,чтоб не спугнуть тренд , НБУ будет выкупать валюту на МБ ,сначала по наилучшему курсу ,а потом и более широкими интервенции , опять же осторожно , чтоб сильно делеко вниз не загнать...
pavel159 написав:Вместо "ПРОГНОЗ курса долара на 2018 рік" начал читать эту тему. Здесь намного информативнее и глубже. В этой теме часто ссылаются на "трамвай" и используют в негативном контексте аббревиатуру "СНВ". Ссылку на "трамвай" не укажите? Как расшифровывается "СНВ"?
Орест уже всё рассказал. СНВ СВН более точно, как упоминалось - секта валютных неудачников, на самом деле в переносном смысле, т к в большинстве в эту секту входят коллеги имеющие большие отложения этой валюты.И когда валюта падает, а гривна растёт, то они прибедняются неудачниками.Вот пожалуйста ответь, свои средства лучше хранить в валюте или в гривне или в какой пропорции и когда, свежий взгляд всем будет интересен.
ПС читать лучше все темы и фильтровать и делать выводы, брать полезное отбрасывать бесполезное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
orest написав: Звідси, у вівторок після обіду вже б мало щось з ЄС підтягнутися. Основне - середа-четвер, звичайно. Багато ще залежить від розміщення замовлень на купівлю, але понеділки рідко коли тішать значним ростом, адже багато хто розуміє, що купувати валюту в цей день не варто. ПДВ очевидно, що недовідшкодували, але зробили це спеціально, розуміючи першочерговий вплив на курс. Враховуючи ручне керування величини курсу, дуже сумніваюся, що ПДВ дадуть з понеділка, розуміючи накладання ефекту на попит під репатріцію. І ще одне, 02-06 квітня основним джерелом валюти буде готівка і ріст МБ потягне за собою ріст готівкового курсу. На рості здають менше, адже завтра буде дорожче, крім того, всі святкові приноси прикоритні стараються викупити максимально дешево. Тому, ріст курсу до Паски бачу не логічним.
по наличному согласен ,вниз ...по МБ ,столько факторов ,что какой перевесит ,никто не знает...остановлюсь все же на своем варианте МБ ...небольшой рост до среды , при попустительстве НБУ , на пике пару небольших долларовых интервенциий ...а потом НБУ в кусты ..рынок сам понемногу пойдет вниз , а со след неделе ситуативно , малыми партиями,чтоб не спугнуть тренд , НБУ будет выкупать валюту на МБ ,сначала по наилучшему курсу ,а потом и более широкими интервенции , опять же осторожно , чтоб сильно делеко вниз не загнать...
посмотрим ,ждать не долго осталось...
если 3.04 и 4.04 не подрастем на МБ ,буду есть шляпу ... думаю так - 1. НДС не налили 2. нерезы под дивиденды и импортеры ,не захотели завтрашний доллар , возможно поэтому...
Долар був сьогоднішній. Описані раніше трабли були з ойро. Марш-кидку під 26 завадили банки, які активно включилися в боротьбу за готівковий долар. Адже сьогодні почали працювати нові види інтервенцій НБУ, в результаті чого банки можуть спекулювати і на МБ також (описував в попередніх повідомленнях). НБУ не раз показав. що у взаємодії з казначейством і мінфіном може нівелювати любі впливи на курс, в тому числі і відшкодування самого корупційного податку. Завтра Європа починає працювати, що дасть старт покупкам під репатріацію... А тепер трохи про політику, яку я випустив з виду. Просто вже не було сил скільки копатися в тому посліді, негативу і болю вистачає і так в житті. Крім того, виглядало, що про все домовилися в серйоз і надовго. Але... Пройшов перший пік виплат по боргах. В квітні виплати складуть біля 60 тис, в травні кілька сот тис і тд. суми до осені смішні. І тут все знову завертілося. Паталогічна підозрілість і зрадливість наших керманичів-олігархів викликала наступну хвилю торгів https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/2/635599/ держпідприємства http://hvylya.net/news/digest/u-poroshe ... chnik.html місце фаворита перегонів Співіснування теперішніх двох найбільших олігархів країни (один з яких вже тривалий час другий, а інший в дуеті новий, але як і попередник - на посаді президента) все більше нагадує старовинну байку про черепаху і змію. Мають час до осені, там черговий пік виплат і старт гонки за посаду дракули неньки. Тому, загострення в процесі переговорів можуть підкинути сюрприз загіпнотизованим курсом.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.