Додано: Пон 02 кві, 2018 20:42

Долар був сьогоднішній. Описані раніше трабли були з ойро. Марш-кидку під 26 завадили банки, які активно включилися в боротьбу за готівковий долар. Адже сьогодні почали працювати нові види інтервенцій НБУ, в результаті чого банки можуть спекулювати і на МБ також (описував в попередніх повідомленнях). НБУ не раз показав. що у взаємодії з казначейством і мінфіном може нівелювати любі впливи на курс, в тому числі і відшкодування самого корупційного податку. Завтра Європа починає працювати, що дасть старт покупкам під репатріацію...А тепер трохи про політику, яку я випустив з виду. Просто вже не було сил скільки копатися в тому посліді, негативу і болю вистачає і так в житті. Крім того, виглядало, що про все домовилися в серйоз і надовго. Але... Пройшов перший пік виплат по боргах. В квітні виплати складуть біля 60 тис, в травні кілька сот тис і тд. суми до осені смішні. І тут все знову завертілося. Паталогічна підозрілість і зрадливість наших керманичів-олігархів викликала наступну хвилю торгівдержпідприємствамісце фаворита перегонівСпівіснування теперішніх двох найбільших олігархів країни (один з яких вже тривалий час другий, а інший в дуеті новий, але як і попередник - на посаді президента) все більше нагадує старовинну байку про черепаху і змію.Мають час до осені, там черговий пік виплат і старт гонки за посаду дракули неньки. Тому, загострення в процесі переговорів можуть підкинути сюрприз загіпнотизованим курсом.