Долар був сьогоднішній. Описані раніше трабли були з ойро. Марш-кидку під 26 завадили банки, які активно включилися в боротьбу за готівковий долар. Адже сьогодні почали працювати нові види інтервенцій НБУ, в результаті чого банки можуть спекулювати і на МБ також (описував в попередніх повідомленнях). НБУ не раз показав. що у взаємодії з казначейством і мінфіном може нівелювати любі впливи на курс, в тому числі і відшкодування самого корупційного податку. Завтра Європа починає працювати, що дасть старт покупкам під репатріацію... А тепер трохи про політику, яку я випустив з виду. Просто вже не було сил скільки копатися в тому посліді, негативу і болю вистачає і так в житті. Крім того, виглядало, що про все домовилися в серйоз і надовго. Але... Пройшов перший пік виплат по боргах. В квітні виплати складуть біля 60 тис, в травні кілька сот тис і тд. суми до осені смішні. І тут все знову завертілося. Паталогічна підозрілість і зрадливість наших керманичів-олігархів викликала наступну хвилю торгів https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/2/635599/ держпідприємства http://hvylya.net/news/digest/u-poroshe ... chnik.html місце фаворита перегонів Співіснування теперішніх двох найбільших олігархів країни (один з яких вже тривалий час другий, а інший в дуеті новий, але як і попередник - на посаді президента) все більше нагадує старовинну байку про черепаху і змію. Мають час до осені, там черговий пік виплат і старт гонки за посаду дракули неньки. Тому, загострення в процесі переговорів можуть підкинути сюрприз загіпнотизованим курсом.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
А курс так себе щекочет потихоньку.Лишний раз подтверждая нежданчики.Вчерашняя просадка как то не очень логично вписалась в общую картину.А точнее оно то шло по плану, к праздникам, а вот рост сегодня выбивается из этого плана.Видимо план у каждого свой
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:А курс так себе щекочет потихоньку.Лишний раз подтверждая нежданчики.Вчерашняя просадка как то не очень логично вписалась в общую картину.А точнее оно то шло по плану, к праздникам, а вот рост сегодня выбивается из этого плана.Видимо план у каждого свой
"Тонкий рынок", ликвидности мало. И любой объем "свежей" грн или валюты переворачивает рынок. Это не равновесие, а "идеальный шторм".
Кстати, похоже смена связи внешних выплат и курса - подтверждается. Теперь перед выплатами - доллар дешевеет, вопреки логике. Что подтверждает манипуляции курсом
Мин на 1 кв. 26.15 Макс на 2 кв 26.7 Мин на год 25.75 Макс за год 28.9
Кстати продолжаю ожидать указанные минЗаГод(25.75) и МаксЗаГод(28.9). А вот МаксНа2Квартал (26.7) конечно врядли реализуется исходя из того что я вижу сейчас - но то, як кажуть таке, - прогноз то от начала марта.
Мин на 1 кв. 26.15 Макс на 2 кв 26.7 Мин на год 25.75 Макс за год 28.9
Кстати продолжаю ожидать указанные минЗаГод(25.75) и МаксЗаГод(28.9). А вот МаксНа2Квартал (26.7) конечно врядли реализуется исходя из того что я вижу сейчас - но то, як кажуть таке, - прогноз то от начала марта.