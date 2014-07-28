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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Долар був сьогоднішній. Описані раніше трабли були з ойро. Марш-кидку під 26 завадили банки, які активно включилися в боротьбу за готівковий долар. Адже сьогодні почали працювати нові види інтервенцій НБУ, в результаті чого банки можуть спекулювати і на МБ також (описував в попередніх повідомленнях). НБУ не раз показав. що у взаємодії з казначейством і мінфіном може нівелювати любі впливи на курс, в тому числі і відшкодування самого корупційного податку. Завтра Європа починає працювати, що дасть старт покупкам під репатріацію...
А тепер трохи про політику, яку я випустив з виду. Просто вже не було сил скільки копатися в тому посліді, негативу і болю вистачає і так в житті. Крім того, виглядало, що про все домовилися в серйоз і надовго. Але... Пройшов перший пік виплат по боргах. В квітні виплати складуть біля 60 тис, в травні кілька сот тис і тд. суми до осені смішні. І тут все знову завертілося. Паталогічна підозрілість і зрадливість наших керманичів-олігархів викликала наступну хвилю торгів
https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/2/635599/ держпідприємства
http://hvylya.net/news/digest/u-poroshe ... chnik.html місце фаворита перегонів
Співіснування теперішніх двох найбільших олігархів країни (один з яких вже тривалий час другий, а інший в дуеті новий, але як і попередник - на посаді президента) все більше нагадує старовинну байку про черепаху і змію.
Мають час до осені, там черговий пік виплат і старт гонки за посаду дракули неньки. Тому, загострення в процесі переговорів можуть підкинути сюрприз загіпнотизованим курсом.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:16

А курс так себе щекочет потихоньку.Лишний раз подтверждая нежданчики.Вчерашняя просадка как то не очень логично вписалась в общую картину.А точнее оно то шло по плану, к праздникам, а вот рост сегодня выбивается из этого плана.Видимо план у каждого свой :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:25

  Vitl написав:А курс так себе щекочет потихоньку.Лишний раз подтверждая нежданчики.Вчерашняя просадка как то не очень логично вписалась в общую картину.А точнее оно то шло по плану, к праздникам, а вот рост сегодня выбивается из этого плана.Видимо план у каждого свой :D

"Тонкий рынок", ликвидности мало. И любой объем "свежей" грн или валюты переворачивает рынок.
Это не равновесие, а "идеальный шторм".

Кстати, похоже смена связи внешних выплат и курса - подтверждается.
Теперь перед выплатами - доллар дешевеет, вопреки логике. Что подтверждает манипуляции курсом
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:48

Вкладчик1234

Кстати, похоже смена связи внешних выплат и курса - подтверждается.
Теперь перед выплатами - доллар дешевеет, вопреки логике. Что подтверждает манипуляции курсом

Интересно будет посмотреть, как я уже глядя на график выплат, писал о 3августа-3сентября.Если так, то валютная осень начнётся не с привычного августа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:54

  Vitl написав:Интересно будет посмотреть, как я уже глядя на график выплат, писал о 3августа-3сентября.Если так, то валютная осень начнётся не с привычного августа.

Если придерживаться этой логики - то август будет месяцем гривнепатриотов, а с 4-5 сентября они получат "нож в спину"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:25

Сорри, совсем забыл, что конец месяца.
Так что вот:
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http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:19

  Faceless написав:Сорри, совсем забыл, что конец месяца.

Зображення

:D
Вторая табличка немного не полная.
Мое вангование: viewtopic.php?p=4311053#p4311053
Мин на 1 кв. 26.15
Макс на 2 кв 26.7
Мин на год 25.75
Макс за год 28.9

Кстати продолжаю ожидать указанные минЗаГод(25.75) и МаксЗаГод(28.9). А вот МаксНа2Квартал (26.7) конечно врядли реализуется исходя из того что я вижу сейчас - но то, як кажуть таке, - прогноз то от начала марта.

+ еще точно давали свои прогнозы Орест, Витл, kolyuchy (ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)).
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:42

  Alex2007 написав:
  Faceless написав:Сорри, совсем забыл, что конец месяца.

Зображення

:D
Вторая табличка немного не полная.
Мое вангование: viewtopic.php?p=4311053#p4311053
Мин на 1 кв. 26.15
Макс на 2 кв 26.7
Мин на год 25.75
Макс за год 28.9

Кстати продолжаю ожидать указанные минЗаГод(25.75) и МаксЗаГод(28.9). А вот МаксНа2Квартал (26.7) конечно врядли реализуется исходя из того что я вижу сейчас - но то, як кажуть таке, - прогноз то от начала марта.

+ еще точно давали свои прогнозы Орест, Витл, kolyuchy (ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)).
:D

Спасибо!
Как-то проглядел. Всех вроде добавил, обновил.
П.С. Уверенно держу лидерство с конца :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:13

Faceless

А что там у нас за источники, мне помнится что мы под 26 даже заходили...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:21

  Vitl написав:Faceless

А что там у нас за источники, мне помнится что мы под 26 даже заходили...

https://finance.i.ua/
Но сразу говорю, так как я провтыкал 1 число, то данные из графика (средний курс), а не на 18-00. :(
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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