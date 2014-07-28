Додано: Вів 03 кві, 2018 20:01

Faceless написав: Vitl написав: Faceless



А что там у нас за источники, мне помнится что мы под 26 даже заходили... А что там у нас за источники, мне помнится что мы под 26 даже заходили...

https://finance.i.ua/

Но сразу говорю, так как я провтыкал 1 число, то данные из графика (средний курс), а не на 18-00. Но сразу говорю, так как я провтыкал 1 число, то данные из графика (средний курс), а не на 18-00.

Такссс...ничего страшного, и вообще всё это относительно и большого значения не имеет, но1 - курс взят из графика банков, а нужно наличный (следующая кнопка)2 - источник конечно подвёл, т к по наличке показал минимум 12 марта 26,07 - 26,15 в то время когда реально курс составлял 25,80-25,90 и я даже давал инфу что юнекс продаёт по 25,993 - судя по результатам голосовалки я не имею ничего против, хорошему человеку(А2007)не жалко уступить, просто оговорюсь что я это расследование замутил не ради пересмотра мест, а т к курс явно не соответствует реалиям.И причём сильно...25копДелаем выводы и предложения, я пока только нарыл факты и ничего не предлагаю.4 - график налички , а не банков также даст очень отличающийся результат на 1 апреля, без шуток