А что там у нас за источники, мне помнится что мы под 26 даже заходили...
https://finance.i.ua/ Но сразу говорю, так как я провтыкал 1 число, то данные из графика (средний курс), а не на 18-00.
Такссс...ничего страшного, и вообще всё это относительно и большого значения не имеет, но 1 - курс взят из графика банков, а нужно наличный (следующая кнопка) 2 - источник конечно подвёл, т к по наличке показал минимум 12 марта 26,07 - 26,15 в то время когда реально курс составлял 25,80-25,90 и я даже давал инфу что юнекс продаёт по 25,99 3 - судя по результатам голосовалки я не имею ничего против, хорошему человеку(А2007) не жалко уступить, просто оговорюсь что я это расследование замутил не ради пересмотра мест, а т к курс явно не соответствует реалиям.И причём сильно...25коп Делаем выводы и предложения, я пока только нарыл факты и ничего не предлагаю. 4 - график налички , а не банков также даст очень отличающийся результат на 1 апреля, без шуток
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:, т к по наличке показал минимум 12 марта 26,07 - 26,15 ... и я даже давал инфу что юнекс продаёт по 25,99
справедливости ради - действительно так; в среднем где-то над 26-ю и танцевали несколько копийчужек, по крайней мере "внутри дня" то ли 12, то ли 11 марта, а 13-го уже точно курс отскокнутый был. Только почему-то ни архив миняйла, ни минфина тоже не показывают этого.
Vitl написав:в то время когда реально курс составлял 25,80-25,90
это наверно это все-таки = локальные "приемы" были, недолго.
А насчет курса на 01.04 (тот что в первой таблице) - курс 26.40 - тоже какой-то нереальный, даже в наших барыжных обменниках в Одессе было поголовно около 26.2. Но тут - получается, все в еще бОльшем пролете со своей кофейной гущей.
А что там у нас за источники, мне помнится что мы под 26 даже заходили...
https://finance.i.ua/ Но сразу говорю, так как я провтыкал 1 число, то данные из графика (средний курс), а не на 18-00.
Такссс...ничего страшного, и вообще всё это относительно и большого значения не имеет, но 1 - курс взят из графика банков, а нужно наличный (следующая кнопка) 2 - источник конечно подвёл, т к по наличке показал минимум 12 марта 26,07 - 26,15 в то время когда реально курс составлял 25,80-25,90 и я даже давал инфу что юнекс продаёт по 25,99 3 - судя по результатам голосовалки я не имею ничего против, хорошему человеку(А2007) не жалко уступить, просто оговорюсь что я это расследование замутил не ради пересмотра мест, а т к курс явно не соответствует реалиям.И причём сильно...25коп Делаем выводы и предложения, я пока только нарыл факты и ничего не предлагаю. 4 - график налички , а не банков также даст очень отличающийся результат на 1 апреля, без шуток
Пофиксил
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