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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 895896897898
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:01

  Faceless написав:
  Vitl написав:Faceless

А что там у нас за источники, мне помнится что мы под 26 даже заходили...

https://finance.i.ua/
Но сразу говорю, так как я провтыкал 1 число, то данные из графика (средний курс), а не на 18-00. :(


Такссс...ничего страшного, и вообще всё это относительно и большого значения не имеет, но
1 - курс взят из графика банков, а нужно наличный (следующая кнопка)
2 - источник конечно подвёл, т к по наличке показал минимум 12 марта 26,07 - 26,15 в то время когда реально курс составлял 25,80-25,90 и я даже давал инфу что юнекс продаёт по 25,99
3 - судя по результатам голосовалки я не имею ничего против, хорошему человеку(А2007) :D не жалко уступить, просто оговорюсь что я это расследование замутил не ради пересмотра мест, а т к курс явно не соответствует реалиям.И причём сильно...25коп :shock: Делаем выводы и предложения, я пока только нарыл факты и ничего не предлагаю.
4 - график налички , а не банков также даст очень отличающийся результат на 1 апреля, без шуток :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:, т к по наличке показал минимум 12 марта 26,07 - 26,15 ...
и я даже давал инфу что юнекс продаёт по 25,99

справедливости ради - действительно так; в среднем где-то над 26-ю и танцевали несколько копийчужек, по крайней мере "внутри дня" то ли 12, то ли 11 марта, а 13-го уже точно курс отскокнутый был. Только почему-то ни архив миняйла, ни минфина тоже не показывают этого. :|

  Vitl написав:в то время когда реально курс составлял 25,80-25,90
это наверно это все-таки = локальные "приемы" были, недолго.

А насчет курса на 01.04 (тот что в первой таблице) - курс 26.40 - тоже какой-то нереальный, даже в наших барыжных обменниках в Одессе было поголовно около 26.2. Но тут - получается, все в еще бОльшем пролете со своей кофейной гущей. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:07

  Vitl написав:
  Faceless написав:
  Vitl написав:Faceless

А что там у нас за источники, мне помнится что мы под 26 даже заходили...

https://finance.i.ua/
Но сразу говорю, так как я провтыкал 1 число, то данные из графика (средний курс), а не на 18-00. :(


Такссс...ничего страшного, и вообще всё это относительно и большого значения не имеет, но
1 - курс взят из графика банков, а нужно наличный (следующая кнопка)
2 - источник конечно подвёл, т к по наличке показал минимум 12 марта 26,07 - 26,15 в то время когда реально курс составлял 25,80-25,90 и я даже давал инфу что юнекс продаёт по 25,99
3 - судя по результатам голосовалки я не имею ничего против, хорошему человеку(А2007) :D не жалко уступить, просто оговорюсь что я это расследование замутил не ради пересмотра мест, а т к курс явно не соответствует реалиям.И причём сильно...25коп :shock: Делаем выводы и предложения, я пока только нарыл факты и ничего не предлагаю.
4 - график налички , а не банков также даст очень отличающийся результат на 1 апреля, без шуток :D

Пофиксил
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Усім привіт. Не маю часу адаптувати до тутешньої дискусії, тому залишу тільки посилання, може комусь буде цікаво https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=478213 Все почалося з цитування https://finclub.net/analytics/bolshe-svobody-kak-nbu-izmenil-rabotu-valyutnogo-mezhbanka.html ось цього (zzzzzzz викладав в Контексті, тому я сюди вже не постив)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:51

Всем привет.Смотрю - трамвай тронулся, чайку налили, молодцы, сегодня приятно было с ними проехаться.А у нас...
Для начала поздравляем победителей, ой он у нас один на все варианты.Молодец, причём лидерство держит с прошлого года, шарит.
Далее. голосовалка старая ушла в лету, она конечно с учётом игры нбу, не вписалась в наши представления о развитии ситуации.Ну та й ладно.
Далее продолжаем уже в сложившихся реалиях.Источник курса остаётся прежний, я считаю что хоть и история показала некоторое отклонение, но общий ход вполне отражает действительность и искать другое шило на мыло нет смысла.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:55

  orest написав:Усім привіт. Не маю часу адаптувати до тутешньої дискусії, тому залишу тільки посилання, може комусь буде цікаво https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=478213 Все почалося з цитування https://finclub.net/analytics/bolshe-svobody-kak-nbu-izmenil-rabotu-valyutnogo-mezhbanka.html ось цього (zzzzzzz викладав в Контексті, тому я сюди вже не постив)


Я тоже недавно писал, что при существующем росте цен отпустить ещё и доллар смерти подобно.Сейчас у всех на устах дикие цены.По многим позициям совпало сезонное подорожание с повышением цен на энергоносители и повышением зарплат переложенным в конечном итоге на потребителя.В сумме впечатление полного пипеца.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:59

Хотел очень коротко сказать свою версию неожиданного снижения курса доллара с зимы.Ответ как всегда на поверхности, поэтому плохо виден.Я не раз акцентировал внимание на денежную массу, а она не растёт должным образом потому, что заморожена программа сотрудничества с мвф.Нам не дают транш, под который должны были подпечатать гривен.Соответственно должен был измениться агрегат и курс.Очень быстро было принято решение - а мы пойдём другим путём.Что мы наглядно и наблюдаем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:35

  Vitl написав:Хотел очень коротко сказать свою версию неожиданного снижения курса доллара с зимы.Ответ как всегда на поверхности, поэтому плохо виден.Я не раз акцентировал внимание на денежную массу, а она не растёт должным образом потому, что заморожена программа сотрудничества с мвф.Нам не дают транш, под который должны были подпечатать гривен.Соответственно должен был измениться агрегат и курс.Очень быстро было принято решение - а мы пойдём другим путём.Что мы наглядно и наблюдаем.


НБУ В І КВАРТАЛІ ВИКУПИВ $757 МЛН У БАНКІВ, А БАНКИ НА ГОТІВКОВОМУ РИНКУ - $381 МЛН

пока что есть откуда черпать валюту
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:36

  Vitl написав:
  orest написав:Усім привіт. Не маю часу адаптувати до тутешньої дискусії, тому залишу тільки посилання, може комусь буде цікаво https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=478213 Все почалося з цитування https://finclub.net/analytics/bolshe-svobody-kak-nbu-izmenil-rabotu-valyutnogo-mezhbanka.html ось цього (zzzzzzz викладав в Контексті, тому я сюди вже не постив)


Я тоже недавно писал, что при существующем росте цен отпустить ещё и доллар смерти подобно.Сейчас у всех на устах дикие цены.По многим позициям совпало сезонное подорожание с повышением цен на энергоносители и повышением зарплат переложенным в конечном итоге на потребителя.В сумме впечатление полного пипеца.



повышение зарплат? пока не спасает ситуацию :mrgreen:

Долги населения за услуги ЖКХ приблизились к 40 млрд грн
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